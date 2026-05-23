Hull City, Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sonucun ardından gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek.Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.Sezon boyunca kritik maçlarda rakibinin baskısını emen ve ilerleyen dakikalarda ceza alanında kendini kolayca gösteren Hull City, Wembley Stadı'ndaki tarihi maça da temkinli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde kanatlardan yüklenen ve ceza alanında topla da buluşan Middlesbrough, boş alan bulmakta zorlandı.24. dakikada Coyle'un arka direkte kafa vuruşunda, kaleci Brynn son anda topu kornere tokatlarken, 38. dakikada ani gelişen Hull City atağında Millar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak İngiliz file bekçisi zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.Yarı final rövanşında Millwall karşısında attığı şık golle finalin kapısını aralayan Belloumi, 43. dakikada uzaktan Middlesbrough kalesini yokladı ancak top yandan auta gitti.45. dakikada sol taraftan Giles'in ceza alanına ortaladığı topa McBurnie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.WembleyJarred Gillett, Neil Davies, Steve MeredithPandur, Ajayi, Egan, Hughes, Coyle (Dk. 90+8 McNair), Slater (Dk. 90+8 Lundstram), Crooks, Giles (Dk. 77 Hirakawa), Belloumi (Dk. 77 Drameh), Millar (Dk. 63 Gelhardt), McBurnieBrynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne (90+7 Sarmiento), McGree (Dk. 76 Hansen), Targett, Whittaker, Morris, Strelec (Dk. 70 Hackney)Dk. 90+5 McBurnie (Hull City)