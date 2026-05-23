Hull City, Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sonucun ardından gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek.
Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.
Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Sezon boyunca kritik maçlarda rakibinin baskısını emen ve ilerleyen dakikalarda ceza alanında kendini kolayca gösteren Hull City, Wembley Stadı'ndaki tarihi maça da temkinli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde kanatlardan yüklenen ve ceza alanında topla da buluşan Middlesbrough, boş alan bulmakta zorlandı.
24. dakikada Coyle'un arka direkte kafa vuruşunda, kaleci Brynn son anda topu kornere tokatlarken, 38. dakikada ani gelişen Hull City atağında Millar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak İngiliz file bekçisi zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.
Yarı final rövanşında Millwall karşısında attığı şık golle finalin kapısını aralayan Belloumi, 43. dakikada uzaktan Middlesbrough kalesini yokladı ancak top yandan auta gitti.
45. dakikada sol taraftan Giles'in ceza alanına ortaladığı topa McBurnie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti.
Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti.
Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.
Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.
Stat: Wembley
Hakemler: Jarred Gillett, Neil Davies, Steve Meredith
Hull City: Pandur, Ajayi, Egan, Hughes, Coyle (Dk. 90+8 McNair), Slater (Dk. 90+8 Lundstram), Crooks, Giles (Dk. 77 Hirakawa), Belloumi (Dk. 77 Drameh), Millar (Dk. 63 Gelhardt), McBurnie
Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne (90+7 Sarmiento), McGree (Dk. 76 Hansen), Targett, Whittaker, Morris, Strelec (Dk. 70 Hackney)
Gol: Dk. 90+5 McBurnie (Hull City)
PLAY-OFF'TA YİNE KAZANDI
