Samsunspor için Samuel Ballet iddiası!

Samsunspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekiple birçok futbolcunun adı anılırken, gündeme gelen isimlerden birinin de Samuel Ballet olduğu öne sürüldü.



İddialara göre Samsunspor'un, Antalyaspor forması giyen Samuel Ballet ile yakından ilgilendiği belirtildi. Ancak oyuncunun transferiyle ilgili şu ana kadar resmi bir gelişmenin yaşanmadığı öğrenildi.



Samuel Ballet, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken futbolcunun adı transfer döneminde birçok kulüple anılmaya devam ediyor. [Samsun Gazetesi]



