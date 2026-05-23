23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Aziz Yıldırım: "Transfer laflarına inanmayın!"

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim süreci ve transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

23 Mayıs 2026 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 13:57
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğinde hem seçim süreci hem de transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZA HAVALE EDİYORUM"

Yıldırım, ziyaret programlarıyla ilgili konuşurken Şanlıurfa üzerinden örnek vererek şu sözleri kullandı: 

"Bana sordular nereden başlayalım diye. Urfa'yı dedim. Çok gittim geldim Urfa'ya. Ama bu arkadaşlar karşı tarafı destekleyeceklerini söylediler, onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarlarımıza havale ediyorum."

"2 SANTRFOR ALACAĞIZ" 

Transfer süreci ve seçim dönemindeki vaatler hakkında da konuşan Yıldırım, yıldız isimler üzerinden oy istemeyeceklerini söyledi.

"'Şu oyuncuyu alacağız, bize oy verin' yapmayacağız. 2 santrfor alacağız, 1'ini belki seçim öncesi açıklarız."

"NE HALE GETİRDİLER ADAMI"

Jose Mourinho sürecine de değinen Yıldırım, dikkat çeken ifadeler kullandı: 

"Mourinho'yu açıkladık, gittiler alıp geldiler. Ne hale getirdiler adamı."

"ŞU GELİYOR BİZİ SEÇİN DİYENLERE DE İNANMAYIN"

Transfer vaatleri üzerinden seçim çalışması yapanlara da mesaj veren Yıldırım, "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere de inanmayın, önemli olan iyi takım kurmak." dedi.

Fenerbahçe'deki 20 yıllık tecrübesini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte iddialı olduklarını ve takımı şampiyon yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir şeyi değiştirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsan kimse durduramaz haberiniz olsun. Size bu kadar söylüyorum. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz, hep beraber mücadele yapacağız. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia. 2001'lerde başladık şampiyonluğa. 10 senede beş defa şampiyon olduk yani. O zaman bir Antep maçını hatırlayın, tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Olmaz, bunları bütünleştireceğiz. Bunu bitirerek bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim. Hiçbiri yapamaz. Bakın her şey para değildir, her güç para değildir. Parayı iyi kullanırsan güçtür. Ama paranın içinde de güç var diyorum, saygınlık vardır, sevgi vardır, başka konular vardır. Onun için arkadaşlarla beraber bu sene şampiyon yapmaya geleceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
