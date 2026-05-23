Aziz Yıldırım: 'Transfer laflarına inanmayın!'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğinde hem seçim süreci hem de transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





"TARAFTARIMIZA HAVALE EDİYORUM"





Yıldırım, ziyaret programlarıyla ilgili konuşurken Şanlıurfa üzerinden örnek vererek şu sözleri kullandı:



"Bana sordular nereden başlayalım diye. Urfa'yı dedim. Çok gittim geldim Urfa'ya. Ama bu arkadaşlar karşı tarafı destekleyeceklerini söylediler, onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarlarımıza havale ediyorum."



"2 SANTRFOR ALACAĞIZ"



Transfer süreci ve seçim dönemindeki vaatler hakkında da konuşan Yıldırım, yıldız isimler üzerinden oy istemeyeceklerini söyledi.



"'Şu oyuncuyu alacağız, bize oy verin' yapmayacağız. 2 santrfor alacağız, 1'ini belki seçim öncesi açıklarız."



"NE HALE GETİRDİLER ADAMI"



Jose Mourinho sürecine de değinen Yıldırım, dikkat çeken ifadeler kullandı:



"Mourinho'yu açıkladık, gittiler alıp geldiler. Ne hale getirdiler adamı."



"ŞU GELİYOR BİZİ SEÇİN DİYENLERE DE İNANMAYIN"



Transfer vaatleri üzerinden seçim çalışması yapanlara da mesaj veren Yıldırım, "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere de inanmayın, önemli olan iyi takım kurmak." dedi.





Fenerbahçe'deki 20 yıllık tecrübesini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte iddialı olduklarını ve takımı şampiyon yapacaklarına inandıklarını söyledi.



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir şeyi değiştirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsan kimse durduramaz haberiniz olsun. Size bu kadar söylüyorum. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz, hep beraber mücadele yapacağız. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia. 2001'lerde başladık şampiyonluğa. 10 senede beş defa şampiyon olduk yani. O zaman bir Antep maçını hatırlayın, tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Olmaz, bunları bütünleştireceğiz. Bunu bitirerek bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim. Hiçbiri yapamaz. Bakın her şey para değildir, her güç para değildir. Parayı iyi kullanırsan güçtür. Ama paranın içinde de güç var diyorum, saygınlık vardır, sevgi vardır, başka konular vardır. Onun için arkadaşlarla beraber bu sene şampiyon yapmaya geleceğiz."



