22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-189'

Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sonrası açıklama: "Bu daha başlangıç"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"Bugün, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. 

Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı; inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi.

Bu kupa; kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupasıdır.

Bu yolda bana güç veren, inancımı hep diri tutan büyük Trabzonspor taraftarına, bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır.

Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına uğraşlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum.

Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz.

Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür: Bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
