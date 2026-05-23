22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Felipe Augusto: "İnanılmaz bir ortam vardı"

Trabzonspor'da Felipe Augusto, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

23 Mayıs 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Felipe Augusto: 'İnanılmaz bir ortam vardı'
Trabzonspor'da Felipe Augusto, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki atmosferden oldukça etkilendiğini belirten Augusto, "Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Açıkçası beklediğimden çok daha iyiydi. Gerçekten unutulmaz bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

Takımın ve teknik heyetin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Augusto, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor, hatta çok daha iyilerini hak ediyor. Çünkü herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Hocamız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Buradaki herkes bu başarıya çok inandı, çok emek verdi. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sezon boyunca takım içinde güçlü bir birliktelik oluşturduklarını ifade eden oyuncu, "Bu sezon inanılmaz bir mücadele verdik. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli maçlar oynadık, önemli goller attık, önemli asistler yaptık. Ama belki de bunlardan daha önemlisi, aramızda kurduğumuz arkadaşlık ve takım ruhuydu." sözlerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Augusto, sezonun kendileri adına unutulmaz geçtiğini belirterek, "Gerçekten çok güçlü bir birliktelik ortamı oluştu. Bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için inanılmaz bir sezondu. Çok mutluyum ve bunu bir kupa ile taçlandırabilmek bizi daha da mutlu ediyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
