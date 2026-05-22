22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Anthony Nwakaeme'den geleceği için açıklama!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Mayıs 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, galibiyetin önemine vurgu yaparken taraftarlara teşekkür etti ve geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nwakaeme, karşılaşmanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi ve kazanmayı başardık. Gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Sezon boyunca her fırsatta söyledim; çok iyi bir sezon geçiriyoruz, önemli işler yapıyoruz ama artık bu final maçını kazanmak zorundaydık. Ben de takım arkadaşlarıma sürekli bunu hatırlattım, 'Bu kupayı mutlaka almalıyız' dedim." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine de ayrı bir parantez açan yıldız futbolcu, ortaya çıkan atmosferin unutulmaz olduğunu söyledi. Nwakaeme, "Bugün ortaya çıkan atmosfer gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımız Trabzon'dan Antalya'ya kadar uzun yollar kat edip bu coşkuyu yaşamak, bu kupayı bizimle birlikte kutlamak için buraya geldiler. Onlara bu mutluluğu armağan edebildiğimiz için ayrıca çok sevinçliyiz." dedi.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceğiyle ilgili konuşan Anthony Nwakaeme, sezonun sona erdiğini ve kararını tatil sürecinin ardından vereceğini ifade etti. Deneyimli futbolcu, "Kendimi oynayabilecek durumda hissediyorum kendimi. Sezon yeni bitti. Özellikle ailemi görmek istiyorum. Biraz oturup tatil yapalım ve kararımı vereceğim." sözlerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
