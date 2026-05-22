Anthony Nwakaeme'den geleceği için açıklama!

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, galibiyetin önemine vurgu yaparken taraftarlara teşekkür etti ve geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Nwakaeme, karşılaşmanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi ve kazanmayı başardık. Gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Sezon boyunca her fırsatta söyledim; çok iyi bir sezon geçiriyoruz, önemli işler yapıyoruz ama artık bu final maçını kazanmak zorundaydık. Ben de takım arkadaşlarıma sürekli bunu hatırlattım, 'Bu kupayı mutlaka almalıyız' dedim." ifadelerini kullandı.
Taraftarların desteğine de ayrı bir parantez açan yıldız futbolcu, ortaya çıkan atmosferin unutulmaz olduğunu söyledi. Nwakaeme, "Bugün ortaya çıkan atmosfer gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımız Trabzon'dan Antalya'ya kadar uzun yollar kat edip bu coşkuyu yaşamak, bu kupayı bizimle birlikte kutlamak için buraya geldiler. Onlara bu mutluluğu armağan edebildiğimiz için ayrıca çok sevinçliyiz." dedi.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Geleceğiyle ilgili konuşan Anthony Nwakaeme, sezonun sona erdiğini ve kararını tatil sürecinin ardından vereceğini ifade etti. Deneyimli futbolcu, "Kendimi oynayabilecek durumda hissediyorum kendimi. Sezon yeni bitti. Özellikle ailemi görmek istiyorum. Biraz oturup tatil yapalım ve kararımı vereceğim." sözlerini kullandı.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30