22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Steven Caulker: "Mücadele ettik ama kaybeden taraf olduk"

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Mayıs 2026 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 00:40
Haber: AA
Steven Caulker: 'Mücadele ettik ama kaybeden taraf olduk'
TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, "Takım iyi mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk." dedi. 

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmesi üzerine yardımcı antrenör Caulker, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Caulker, Trabzonspor'u galibiyetleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Kendileri için zor bir maç olduğunu ifade eden Caulker, "Takım iyi mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk." diye konuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
