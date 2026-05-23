Ertuğrul Doğan'dan Onana ve transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "3-4 yıllık yapılanmanın ilk yılını kupa ile tamamlamak önemliydi. Önümüzdeki yıl bundan daha iyi bir yıl olacak. Trabzonspor'un hedefi zirvedir." dedi.
Doğan, Trabzonspor'un Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendiği Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ettiğini söyledi.
Doğan, önemli bir kupa kazandıklarını dile getirdi.
Bu yılın yapılanmanın ilk yılı olduğunu ifade eden Doğan, "3-4 yıllık yapılanmanın ilk yılını kupa ile tamamlamak önemliydi. Önümüzdeki yıl bundan daha iyi bir yıl olacak. Trabzonspor'un hedefi zirvedir. Zirveye yürümek için belli şartların bir araya gelmesi lazım. Söylemekle olmuyor bu işler. İnşallah biz de sezon sonu ödevimizi iyi yapacağız. Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki yıl daha iyi bir Trabzonspor seyrettireceğiz." dedi.
Doğan, kendisi açısından sezonun zor geçtiğini belirterek, "Zor, sıkıntılı oldu. Önceki yıllara baktığımız zaman çok iyi diyebiliriz. Sonu güzel oldu, iyi bitti. Transfer sezonu başlıyor şimdi. En sıkıntılı dönem. Taraftarın ve habercilerin en çok sevdiği dönem başlıyor. Gelenler, gidenler bakacağız. Eksiklikleri biliyoruz. Bu eksiklikleri gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
ONANA'NIN GELECEĞİ VE TRANSFER AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin, "Onana kulüpte kalacak mı?" sorusu üzerine Doğan, "Durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu. Verilen bonservis bedeli ortada. Onana, Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla Onana gibi bir karaktere takımın ihtiyacı var, şehir de taraftar da biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz." ifadelerini kullandı.
"Taraftara 1250 kilometre yol getirttiler, şehrin dışında saatlerce beklettiler." diyen Doğan, "Tüm bunlara rağmen taraftar, tüm Türkiye'ye medeniyet dersi verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan dikkatli bir şekilde inşallah dönecekler. Taraftarı çok seviyoruz. İnşallah seneye çok daha mutlu edeceğiz." şeklinde konuştu.
Doğan, Fatih Tekke'nin hedeflerini sezon başı tekrar konuşacaklarını, Tekke'nin niyetinin her zaman zirvede olmak olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yapılanma döneminin ilk yılı için normal bir söylemdi. Trabzonspor her zaman zirve içerisinde olması lazım. Eksiklerimizi gidereceğiz. Sezon başı hocamızla konuşacağız. Kendisine desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Üst seviyede transfer planlarımız vardı. Gerekeni yapmak durumundayız. Taraftara çok mahcup olduk. Bunu gidermemiz lazım. Elimizden geldiği kadar en iyi transferleri yapacağız."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30