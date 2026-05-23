Benjamin Bouchouari'den Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Bouchouari, takım olarak elde edilen başarıya vurgu yaptı.





"HEP BİRLİKTE KAZANDIK"



Mücadeleyi hep birlikte kazandıklarını belirten Bouchouari, "Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte bu galibiyeti kutlayacağız." ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"



Teknik direktörüne de teşekkür eden başarılı oyuncu, kendisine duyulan güvenin önemine dikkat çekerek, "Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Ben de ona bir şeyler verebildiğim için mutluyum." dedi.



