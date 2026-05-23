22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Benjamin Bouchouari'den Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Bouchouari, takım olarak elde edilen başarıya vurgu yaptı.

"HEP BİRLİKTE KAZANDIK"

Mücadeleyi hep birlikte kazandıklarını belirten Bouchouari, "Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte bu galibiyeti kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Teknik direktörüne de teşekkür eden başarılı oyuncu, kendisine duyulan güvenin önemine dikkat çekerek, "Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Ben de ona bir şeyler verebildiğim için mutluyum." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
