İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası Beşiktaş, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
* Braga
* Olympiacos
* Kopenhag
* Ferencvaros
* Viktoria Plzen
* Karabağ
* Maccabi
* Anderlecht
* Pafos
* Rangers
* Celtic
* Midtjylland
Kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek. Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.
