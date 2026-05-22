Hakan Safi'den açıklamalar!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.



"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



"Fenerbahçe, 8. kez Final Four'da. Önemli olan her sene buralarda olmak. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ben basketbola sevgimi ve yeteneğimi 7-8 yaşımda keşfettim. Bugün bu kadar hırslı ve mücadeleciysem basketbolun faydası oldu. Takımdaşlığın ne olduğunu anladım. Üniversiteye kadar basketbol oynadım. Üniversitede ayağımdaki sakatlık nedeniyle bıraktım."



"FENERBAHÇE'NİN EVLADIYIM"



"Biz Kasımpaşa evladıyız, bizden büyük ağabeylerimiz maçlara giderdi. Kasımpaşalılık ve Fenerbahçelilik vardı, maçlara giderdik. Maçlar gündüz ikideydi, gece 11'de maça giderdik, gazete kağıdı üstünde gişe önünde uyurduk. Hoşumuza gidiyordu bu. Yeni dünyada 5 dakikada maça giriyorsun ama geceden gidip gazete kağıdında uyumak çok hoşumuza gidiyordu. Birbirimizle kol kola sarılıp yatardık stadyum duvarının dibinde. Dayım beni Beşiktaşlı yapmaya kalktı ama ben Fenerbahçeli oldum. Hala bir Fenerbahçe evladıyım."



"YÖNETİME İYİ Kİ DE GİRMİŞİM"





"Sevgili başkanımız Ali Koç'un davetiyle 2024'te yönetici oldum. Rakip de bana adaylık teklifi yaptı, kamuoyu bunu biliyor. Ben olduğum yerde devam edip yerimi değiştirmedim. Mevzi değiştirmek bize yakışmazdı. Ben Ali Koç başkanımla devam ettim, iyi ki de devam etmişim. Ona buradan selam söylüyorum. 15 ay çalıştık, Fenerbahçe'nin dertlerini, sorunlarını, ne yapılması gerektiğini gördüm. İyi ki de girmişim yönetime."





"BANA ÇILGINSIN DİYORLAR, ÖYLEYİM"





"Fenerbahçe çok büyük bir sorumluluk. Çok şeyler gördüm öğrendim. Bugüne geldiğimiz zamanda, Fenerbahçe'de 1 yıl sonra yine seçim olacak. Ben de Fenerbahçeme hizmet ettim, sevdam için yaptım, hiçbir karşılık beklemedim, hiç çekinmem bir daha yaparım. Gözüm karadır. Fenerbahçe menfaati neyi gerektiyorsa onu yaptım. Sağ olsun camiadan teveccüh var. Kimi arkadaş 1 sene sonra çık bekle dedi, rakip var dediler ama ben risk almayı severim, 'zaman bu zamandır'dedim. Hesapsız kitapsız koşulsuz çıktım. Normalde çıkmam risk. 1 sene beklesem 3 yıllık seçim olacak. Ben kaçmadım. Kurnazlık da yapmadım. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 yılı yok, bırakın 1 yılı 1 günü bile yok. Camianın beklentisinin farkındayım. Çıktım aday oldum. İyi ki aday oldum. Bana 'çılgınsın, iddialısın' diyorlar. Evet öyleyim. Hayatım cesaretle meydan okumakla geçti. Bugün Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi bir görev kabul ediyorum. Camiamız görev verirse bu oyunu kendim oynamak istiyorum. Fenerbahçe'de görev aldığım dönemde, ben icracı değildim. Bir şeylerin de eksik olduğunu düşündüm. O günkü şartlarda bir şeyler yapmaya çalıştım maddi manevi. Bugün icracı olmaya karar verdim. Ben hayatım boyunca ikinci adam olmadım. Tırnaklarımla kazıya kazıya buraya geldim, hala kazıyorum. Bu işi de yaparım, inancım var, iştahım var, cesaretim var. Gün bugündür deyip yarını bekledim. Şimdi cesaretimle tam yol devam ediyorum. Sağa sola yukarı aşağı bakmıyorum. Buyurun sandıkta yarışalım. Sandık Fenerbahçe'nin namusudur. Herkes hizmetini göstersin. Derdimiz bu."



"KENDİ OYUNUMU OYNAYACAĞIM"





"Eksik demeyelim de ben yaptığım ticari işler dolayısıyla gözlem yapmayı tercih ettim, görev istemedim, istesem belki Ali Başkan verirdi. İçeriyi görmek istedim. Başımızda saygıdeğer başkanımız vardı. Ben kendi oyunumu oynamak istiyorum. Oyunumun başarılı olacağoını görüyorum. Ben eksikleri gördüm zaten. Benim oyunum, o oyun değildi. Ben kendi oyunumu oynayacağım."





"FENERBAHÇE'NİN KAYNAK PROBLEMİ YOK, BEN VARIM"





"Nasıl yapacağım derseniz, 15 aylık süreçte kulübü gördükten sonra kendi oyunumun nasıl olacağını anladım. İçeriye kaynak sağladık, bunu da Türk hukuk sistemine uygun yaptık. Parayı içeri sokacağız, nasıl sokulacağını biliyoruz. İçeriye soktuğumuz para reklam ve bağıştır. Fenerbahçe'den 1 kuruş alacağım yoktur. Hepsi limitlere girdi bu paraların. Nasıl sokacağımızı değil de parayı nasıl harcayacağımızı sormak lazım. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yoktur. Ben varım zaten. Arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'nin kaynaklarını nasıl kullanacağı önemli."





"STADYUMU 65 BİNE ÇIKARACAĞIZ"





"Fenerbahçe'nin hikayesi nerede başlıyor, 12 şampiyonluk bizimdi, en yakın rakibin 9'du. Bizim stadyumumuzun kapasitesi 25 bindi, Ali Sami Yen ona yakındı, İnönü 19 bindi. Eski başkanlarımız stadyum kazandırdı. Biz 55 bin olduk, rakipler kendi rakamında kaldı. Biz o araları açtık ama yeteri kadar açamadık. Kaybettiğimiz 3 tane şampiyonluk var, herkes de bunu biliyor. Rakiplerimiz de stadyumlarına kavuştu, hikaye orada tersine dönmeye başladı. Bizim UEFA standartları nedeniyle stadyumumuz 45 bine düştü. Fenerbahçe'nin loca sayısı 78 diye biliyorum, Galatasaray'ın 200 küsürlerde. Sportif AŞ'nin en büyük yapısı stadyum geliridir. Biz orada rakibimizden 40-60 milyon Euro arası eksideyiz benim hesabıma göre. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğimiz için bu sene 19.5 aldık biz, rakip 58-59 aldı. Bir de bizim basketbol sevdamız var. Fenerbahçe basketbolu seven, Türkiye'ye sevdiren, en zirvedeki kulüptür. Erkek ve bayan 40 milyon euro bütçe, erkek 35 kadın ise 5. Burada en yakın rakibimiz 8-10 civarında. 30 da oradan fazla var rakipten. Biz her sene maça eksi 120 milyon Euro ile başlıyoruz. Bunu 0-0'a getirmemiz lazım. Fenerbahçe sevdalılar, iş insanları daha tutkulu, daha bonkördür. Bunu eşitlememiz lazım.



Bu da transferlere, stadyuma, her yere yansıyor. Benim Fenerbahçem en büyük Fenerbahçe'dir. Biz en büyük olacağız. Ben hep öyle gördüm. En büyük transferi biz yapardık, en büyük stadyum bizdeydi, en çok formayı biz satardık, en çok biz şampiyon olurduk. Bizleri ikinciliğe alıştırdılar, isyanım buna. Takımımız en büyük olacak. Bu ekonomik gerçekleri de herkes bilsin.



Stadyumu kendi yerinde 65'e çıkartabiliyoruz. Tesadüfe bak, benim limanımı yapan statikçi kardeşimle stadyumu yapan statikçi aynıymış. Stadyumun çatısını kaldırıp çelik blok çıkarak stadyum büyüyebiliyor. Arabistan'da adam çöle 300 metre kule yapıyor. Bizim mühendislerimiz de yapar. Yapılır. İrade lazım. Kendi yerinde yapacağız, göreceksiniz. 1.5 senede tamamlayacağız. Stadyumu taşımadan, bir yere taşınmadan en büyük olacağız. Fenerbahçe'nin makus kaderi yeniden değişecek. Biz bunu yapacağız."



"FENERBAHÇE'NİN GELİRİ 1 MİLYAR EURO OLACAK!"





"Ben de büyüklük ve şampiyonluk hastalığı var. Ben branşları küçültmek değil büyütmek istiyorum. Fenerbahçe'nin geliri 350 milyon Euro, bunu 500'e ardından 1 milyara çıkaracağız. Birkaç bıranş daha var açmak istediğim, açacağız. Fenerbahçe bir futbol kulübü değildir, her bıranşıyla dünya kulübüdür. Biz kupaların takımıyız. Nerede kupa varsa müzemize gelmek zorunda. Bu bütçe tüm bıranşlara yansıyacak. İddialıyız. Benim hayatım iddia üzerine geçti. Milyar dolarlık şirketleri güzel yönetiyoruz, sorunumuz yok, tırnaklarımızı kazıya kazıya buraya geldik."





"MALDINI BENİM DOSTUM, AKIL HOCALIĞI YAPIYOR"



"Ben uluslararası bir limana sahibim. 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Her gittiğimiz ülkede futbol konuşuyoruz. Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. Maldini iyi bir futbol adamı. Dedesi de topçu, babası da, kendisi ve oğlu. 4 kuşaktır futbolcu. Maldini benim arkadaşım, hafta sonu geliyor. Benim arkadaşım. Bizim onla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor. Benim Avrupa'daki, dünyadaki yüzüm. Arkadaşım olmasından mutluluk duyuyorum. Kendisi Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışır, biz de Fenerbahçe'ye yakışırız. Dostluğumuz hep devam edecek."





"MOURINHO İLE BUGÜN KONUŞTUM"



"Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."





"MAÇ, İYİ FUTBOLCUYA KAZANILIR!"



"Çok kulüp gezdim, hala geziyorum. Benim şirketlerimde genel müdür veya CEO yoktur. Bizim binlerce bölümümüzde direktörler vardır, direkt patrona bağlı çalışır. Türkiye'de de sportif direktörlüğüne inanmıyorum. Bizim anladığımız sportif direktör, Avrupa'da idari menajer. İdari işlere bakıyor. İşi yine orada başkan yapıyor. İşlerimizi daha hızlı yapacağız, daha hızlı reaksiyon alacağız, daha randımanlı olacak. Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz. Ben sağ bek getireceğim desem, 'bir dakika' dersin. Ben topçuyu 10 dakika seyrediyorum, bu topçu benim topçum değil diyorum. Herkes topu biliyor yani. Uzay mekiği falan yaratmıyoruz, basit, atan tutanın iyi olacak. Maç, iyi futbolcuyla kazanılır. İhtiyaç ne, omurga doğru olacak. Benim ne yapmaya çalıştığımı biliyor. Doğru transferler hedefliyoruz. Ben sportif direktörle çalışmayacağım, benim öyle bir modelim yok. Çok çalışacağız, ben buraya çalışarak geldim yatarak değil. Modelimi de söylüyorum. Bu modelle Allah'ın izniyle başarılı olacağım."



"BU YÖNETİM, FENERBAHÇE'NİN 20 SENESİNE DAMGA VURACAK"



"Gençliğimde kimse bana fırsat vermedi. Ben vura vura geldim. Bana yapılanı ben kimseye yapmadım. Benim yönetim listem dava arkadaşlarımdır, benimle yol yürüyeceklerdir. Bu yönetim, Fenerbahçe'nin 20 senesine damga vuracak."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ TARAFTARIMIZ STADIMIZDA DİNLEYECEK"



"Şampiyonlar Ligi'ne katılmama, ikinci planda tutma gibi bir düşüncemiz yok. O müziği taraftarımız stadımızda dinleyecek. Her yarışta olmak zorundayız. Kadromuzu ona göre kuracağız. Şampiyonlar Ligi müziğini en yakın zamanda stadımızda dinleteceğiz. Kadro yapılanmamızı sadece lig için yapmıyoruz."



"3-4 BÖLGEYE DÜNYA YILDIZI ALACAĞIZ"



"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."



"BEN İSTATİSTİKLERE ÇOK İNANIRIM"



"Ancelotti, Dünya Kupası'nda 1. tercihi Ederson. Fenerbahçe'de ne yazık ki ruhunu kaybetti. Ben daha lider, oyunu kuran kaleci arıyorum. Kaleci dev cüsseli, 2 tane 1.90 stoper, sağ sol bek, hızlı kanat, tek forvet. Üçgeni kuruyorlar, top 12 saniyede gol oluyor. Hücum pres 3. bölgede, iş basit. Gördüğümüzü söylüyoruz. Ben istatistiklere çok inanırım. Transferde istatistiğe, 3 yıllık rakamlarına bakarım. Benim için bir gösterge var forvette, oynadığı maç sayısına göre gol ve asist rakamı yüzde 50'nin üstündeyse, 3 yılda da yapıyorsa ona göre para vereceksin. Oynadığı maç sayısına göre yüzde 50'nin altında gol katkısı yapıyorsa forvet, o dünya yıldızı değildir."



"TEKNİK DİREKTÖR VE GOLCÜM HAZIR"



"Teknik direktörüm ve golcüm kafamda hazır."



JORGE JESUS VE İSMAİL KARTAL





"Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum. Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil."



- "İsmail Kartal?"



- Hakan Safi: "Türkiye Ligi'ni bilen hoca."



- "Conte ismi de tamamen..."



- Hakan Safi: "Bir stratejim var. Gün gün Fenerbahçe menfaatleri için çalışıyorum. Seçime kadar tüm Fenerbahçeliler'in kafalarındaki sorular cevap bulacak."



- "Golcümüz, kalecimiz, stoperimiz, hocamız kim Fenerbahçe kongre üyesi 6-7 Haziran'da bilecek mi?"



Hakan Safi: "Bilecek. Oyuncularla pazarlık yapıyoruz. Kafamda bir bütçe var, söylemeyeyim. Ben Fenerbahçe ismine yakışır oyuncu getireceğim, ne pahasına olursa olsun. Ne gerekiyorsa getireceğim. Parasına da sonra bakacağız. Ben ve arkadaşlarım burada, Fenerbahçe'nin para sorunu yok. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyaç var. 12 yıl oldu, 13 olmayacak. Fenerbahçe ile ilgili başka planlarım, hayallerim var. Fenerbahçe en büyük olsun diye bu işe talip oldum. Fenerbahçe çok büyüktür."





"FENERBAHÇE'NİN YAPISAL GÜCÜ 5 MİLYAR DOLAR"



"Geçen gün bir Çinli CEO ile konuştum, 30 milyon taraftarımız var dedim, inanamadı. 'Çin'de de seyrediliyorsunuz' dedi. Fenerbahçe'nin yapısal gücü 5 milyar dolar. 10'da 1'ini kullanamıyoruz. Biz bunu harekete geçireceğiz. Fenerbahçe topyekün Dereağzı, Samandıra, stadyumla 2050'ye kadar hazır olacak. Fenerbahçe'nin gayrımenkulleri var, onları 1 milyon metrekare arazi ekleyeceğiz."



SÖRLOTH VE LEAO



"Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."





"BENİ HİÇBİR PARA KORKUTAMAZ, 35 DEĞİL 350 KAĞIT OLSUN"



"Bazı oyuncuların satışları olacak. A-B-C planları yaptık. Hangi senaryoda kaç para koyarız, ne satarız, ne alırız planını yaptık. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı varsa yapacağız. Bizi hayallerimizden hiçbir para vazgeçiremez. 35 değil 350 kağıt olsun, hiç önemli değil. Ben iddialı bir adamım. Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum. Camiam teveccüh gösterirse Fenerbahçe'ye en güzel zamanlarını yaşatacağım, söz veriyorum. Gençliğimdeki Fenerbahçe gibi olacak. Ben hayatımda, şirketlerimde yaptım, hayallerimi yaşadım. Şükürler olsun ki hayallerime hala devam ediyorum. Rakamlar bizi korkutamaz Fenerbahçe'de."



"KİMSEYE SÖZÜMÜZ YOK"



"Bu kadar yıldız getireceğiz, bunları da oynatacak hoca lazım. Kafamızda A-B-C planları var. Kimseye sözümüz yok. Bizim amacımız ilk yılda şampiyonluk. Ligi bilecek. Çünkü yabancı hocalar da yerli hocalar da kıymetli. Hoca işini kapatalım, polemik çıkacak."





10+4 KURALI



"Yabancı sayısı artınca milli takımda başarı geldi. Yabancı sınırının kalkması taraftarıyım. Kimse oyuncuya değil oyuncunun giydiği formaya bakar. Herkes gelip geçer forma kalır. Biz şampiyon yaparsak Allah nasip ederse, kişilerden daha çok forma konuşulacak. 10+4'e göre de plan yaptık. 23 yaş sınırına takılan oyuncular Archie Brown, Nene, Sidiki Cherif. Bu da bir gerçek, bunu da biliyoruz. Onlara da A-B-C planları yaptık. Bu işleri kolay çözeriz. Fenerbahçe'nin 37 tane topçusu var. Bunu da biliyoruz. Bizim fıtratımızda korku yoktur, çalışmak vardır. Biz her zaman çözüm üretiriz. Fenerbahçe karlı çıkar."



KEREM AKTÜRKOĞLU





"Yaz döneminde birçok oyuncuyla konuştum geçen sene. Türkiye Ligi, Türk oyuncularla da kazanılır. Türk oyuncu da transfer edilir. Yerli oyuncu sayısını çoğaltmak lazım. Kerem Aktürkoğlu eleştiriliyor ama transferi başka bir konu. O da mesela oynadığı maça karşı asist gol rakamına bakınca yüzde 50'nin üstünde. Benim standartımı karşılıyor. Kerem gibi topçular getireceğiz. Fenerbahçe hızlanacak, daha hızlı olacak. Benim konuştuğum teknik adamlar da bunu seviyor."





"İSTESEM OSIMHEN'İ ALIRDIM"



"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçuda Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."



"BENİM OLDUĞUM YERDE KİMSE YAPI KURAMAZ"





"Ben oyunu şöyle okuyorum; Fenerbahçe 25 yıldır federasyonlarla hep kavgalı. Ali Koç başkanımız, Aziz Yıldırım başkanımız bakıyorsunuz hep kavga. Türkiye 20-25 sene önceki Türkiye değil, ne de Fenerbahçe 20-25 sene önceki Fenerbahçe. Dünya değişti, düzen değişti. Türkiye 2000'lerdeki Türkiye gibi değil. Şu an çağımız lobi çağı. Çok büyük lobiler yapıldı, çok büyük savaşlar yapıldı. Çağımız lobi çağı, dünyanın her yerinde böyle. Lobicilik yapacaksınız. Artık her yerde iletişim var, işinizi takip edeceksiniz. Kendi aleyhinize yapı kurdurmayacaksınız. Benim olduğum yerde kimse yapı kuramaz. Takımın da iyi olacak, hocan da iyi olacak. Herkesi yeneceksin. Ağlamayacaksın. İşimizi saha içinde saha dışında doğru takip edeceğiz. Benim olduğum yerde yapıya izin vermem."





"MESSI'NİN RONALDO'NUN KONTRATI DA BÖYLE!"



"Kerem Aktürkoğlu, Türk sporcudur, Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'yi sevdiği için geldi. Ne yaptığımızı Türk spor kamuoyu biliyor, takdir zaten beklemiyorum da niye eleştiriliyorum. Bir iş yaptım, sevdalandığım takıma bir jest yaptı. Bu çocuk da goller attı. Messi'nin Ronaldo'nun kontratı da böyle, inceledim biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlarla ilgili bilgi istediler, gittik verdik. Türk spor kamuoyu buna alışık olmadığı için sanki Fenerbahçe buralardan gol yiyecekmiş gibi anlaşılıyor. Ne ben ne benim ailem buna izin vermez. Fenerbahçe'ye ceza, puan silme gibi şeyler kapanmış konular. Önümüze bakalım. Bu gibi sevdalıların Türk spor kamuoyunda daha çok teşvik edilmesi lazım."





"AZİZ YILDIRIM ÇEKİLECEK DİYORLAR"



"Aziz Başkan, 2018'den beri, hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yaptık. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım. Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle kendi isteklerimle devam ediyorum. Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır. Çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu."



