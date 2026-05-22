Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, 18. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Jackson Muleka, 50. dakikada skoru eşitledi.
Konyaspor, 58. dakikada Enis Bardhi ile penaltıdan faydalanamadı.
Trabzonspor ise 79. dakikada Paul Onuachu'nun penaltı golüyle kupaya uzandı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
18' Onuachu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.
Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.
KONYASPOR'DAN 10 DEĞİŞİKLİK
TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.
Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.
Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.
Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.
76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Savic (Dk. 56 Ozan Tufan), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 90+2 Oulai) , Muci (Dk. 90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 90+5 Umut Nayir), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Deniz Türüç, Enis Bardhi (Dk. 80 Kramer), Gonçalves (Dk. 89 Svendsen), Muleka
Goller: Dk.17 ve Dk. 79 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic, Dk. 59 Deniz Türüç, Dk. 66 Gonçalves, Dk. 83 Berkan Kutlu, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic, Dk. 80 Onuachu, Dk. 83 Pina, Dk. 87 Muci, Dk. 90 Folcarelli, Dk. 90+1 Nwaiwu, Dk. 90+5 Oulai (Trabzonspor)
Trabzonspor, 18. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Jackson Muleka, 50. dakikada skoru eşitledi.
Konyaspor, 58. dakikada Enis Bardhi ile penaltıdan faydalanamadı.
Trabzonspor ise 79. dakikada Paul Onuachu'nun penaltı golüyle kupaya uzandı.
Bordo mavili kulüp, tarihinde 10. defa kupayı kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonsporpic.twitter.com/wELkDPdRPX
— Sporx (@sporx) May 22, 2026
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
18' Onuachu
50' Muleka
⚽Paul Onuachu, finalde perdeyi açtı.pic.twitter.com/ZgpLekGn5x
— Sporx (@sporx) May 22, 2026
79' Onuachu (P)
Konyaspor, Jackson Muleka ile skora dengeyi getirdi.pic.twitter.com/NNpqTixm3n
— Sporx (@sporx) May 22, 2026
FATİH TEKKE'DEN 7 DEĞİŞİKLİK
Paul Onuachu, Trabzonspor'u finalde bir kez daha öne geçirdi.pic.twitter.com/ewPkhS1fcI
— Sporx (@sporx) May 22, 2026
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.
Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.
KONYASPOR'DAN 10 DEĞİŞİKLİK
TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.
Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.
Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.
Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.
76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Savic (Dk. 56 Ozan Tufan), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 90+2 Oulai) , Muci (Dk. 90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 90+5 Umut Nayir), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Deniz Türüç, Enis Bardhi (Dk. 80 Kramer), Gonçalves (Dk. 89 Svendsen), Muleka
Goller: Dk.17 ve Dk. 79 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic, Dk. 59 Deniz Türüç, Dk. 66 Gonçalves, Dk. 83 Berkan Kutlu, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic, Dk. 80 Onuachu, Dk. 83 Pina, Dk. 87 Muci, Dk. 90 Folcarelli, Dk. 90+1 Nwaiwu, Dk. 90+5 Oulai (Trabzonspor)