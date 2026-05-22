22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-190'

Hakan Safi'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer açıklamalarında bulundu. İşte sözleri...

22 Mayıs 2026 22:42
Sporx.com
Hakan Safi'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, sarı-lacivertli kulübün mali yapısı ve transfer planlaması hakkında iddialı ifadeler kullanırken, dünya yıldızlarının yer aldığı bir kadro kuracaklarını söyledi.

İşte Hakan Safi'nin açıklamaları;

"3-4 BÖLGEYE DÜNYA YILDIZI ALACAĞIZ"

"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."

LEAO VE SÖRLOTH

"Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
