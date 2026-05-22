Hakan Safi'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, sarı-lacivertli kulübün mali yapısı ve transfer planlaması hakkında iddialı ifadeler kullanırken, dünya yıldızlarının yer aldığı bir kadro kuracaklarını söyledi.





İşte Hakan Safi'nin açıklamaları;





"3-4 BÖLGEYE DÜNYA YILDIZI ALACAĞIZ"



"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."



LEAO VE SÖRLOTH



"Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."



