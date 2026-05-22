Hakan Safi'den Osimhen açıklaması: 'İstesem alırdım'

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.
"İSTESEM ALIRDIM!"
Safi, "Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçuda Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var." dedi.
