Fatih Tekke'den ikinci finalde ilk kupa

Fatih Tekke ile ikinci finalde kupa başarısı
Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.
Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
