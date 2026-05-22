Trabzonspor'un 5 yıllık kupa hasreti dindi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.
Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.
Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
5 sezonluk hasreti dindirdi
En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.
Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.
