22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-190'

Trabzonspor'un 5 yıllık kupa hasreti dindi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, 18. kez mücadele ettiği finalde 10. kez kupayı müzesine getirdi

calendar 22 Mayıs 2026 23:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 sezonluk hasreti dindirdi

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
