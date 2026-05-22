22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım için olay iddia!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündem yarattı.

calendar 22 Mayıs 2026 22:52
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüpte seçim süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündem yarattı.

"ÖNCE O ARŞİVLERİ ÇIKARALIM"

Safi, Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerde birlik ve beraberlik çağrısı yapmadığını ifade ederek, "Aziz Başkan, 2018'den beri, hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yaptık. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım." dedi.

"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE" 

Seçim çalışmalarına kendi hedefleri doğrultusunda devam ettiğini belirten Hakan Safi, "Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle kendi isteklerimle devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ALLAH NASİP EDERSE KAZANACAĞIZ"

7 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin de konuşan Safi, "Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır." diye konuştu.

"ÇEKİLECEK DİYORLAR, BEN ÖYLE DUYUYORUM"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atan Safi, "Çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu" sözlerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
