22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-190'

Hakan Safi'den Aykut Kocaman ve Jorge Jesus açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör tercihine ilişkin açıklamalar yaptı.

calendar 22 Mayıs 2026 23:02 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 23:15
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında yaptığı açıklamalarda teknik direktör tercihine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCA DİYORUM"

Teknik direktör konusunda "tek adam" anlayışına sıcak bakmadığını söyleyen Safi, takım oyununa önem verdiğini belirterek, "Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS

Jorge Jesus iddialarına da açıklık getiren Safi, Portekizli çalıştırıcıyla herhangi bir temaslarının bulunmadığını söyledi. Safi, "Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil." dedi.

İSMAİL KARTAL 

İsmail Kartal sorusuna ise doğrudan isim vermeden yanıt veren Hakan Safi, yeniden "Türkiye Ligi'ni bilen hoca" vurgusu yaptı. Antonio Conte iddialarıyla ilgili de konuşan Safi, seçim sürecine kadar tüm soru işaretlerinin giderileceğini belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
