Hakan Safi'den Aykut Kocaman ve Jorge Jesus açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında yaptığı açıklamalarda teknik direktör tercihine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.



"TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCA DİYORUM"



Teknik direktör konusunda "tek adam" anlayışına sıcak bakmadığını söyleyen Safi, takım oyununa önem verdiğini belirterek, "Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum." ifadelerini kullandı.



JORGE JESUS



Jorge Jesus iddialarına da açıklık getiren Safi, Portekizli çalıştırıcıyla herhangi bir temaslarının bulunmadığını söyledi. Safi, "Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil." dedi.



İSMAİL KARTAL



İsmail Kartal sorusuna ise doğrudan isim vermeden yanıt veren Hakan Safi, yeniden "Türkiye Ligi'ni bilen hoca" vurgusu yaptı. Antonio Conte iddialarıyla ilgili de konuşan Safi, seçim sürecine kadar tüm soru işaretlerinin giderileceğini belirtti.



