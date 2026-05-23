22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Ozan Tufan: "Gerçekten şaşkınlık içindeyim!"

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2026 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Ozan Tufan: 'Gerçekten şaşkınlık içindeyim!'
Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

"GERÇEKTEN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

Kupa sevincini yaşayan Ozan Tufan, kariyerinde özel bir an yaşadığını ifade etti. Ozan Tufan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"

TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK KUPA

Sezon boyunca farklı mevkilerde görev alan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, final gecesinde bordo-mavili takımın kupa zaferine ortak olan isimlerden biri oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
