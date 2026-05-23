Ozan Tufan: 'Gerçekten şaşkınlık içindeyim!'

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"GERÇEKTEN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"



Kupa sevincini yaşayan Ozan Tufan, kariyerinde özel bir an yaşadığını ifade etti. Ozan Tufan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"



TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK KUPA



Sezon boyunca farklı mevkilerde görev alan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, final gecesinde bordo-mavili takımın kupa zaferine ortak olan isimlerden biri oldu.



