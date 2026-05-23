22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Georgios Bartzokas: "Takım olarak her şeye yanıt verdik"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

23 Mayıs 2026 00:25
Basketbol EuroLeague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek finale yükselen Yunanistan ekibi Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, 40 dakika boyunca tüm istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi. 

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galip gelerek finale yükseldikleri için oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Yunan başantrenör, "İlk adımı attık. Takım olarak oynamak çok önemliydi. Maçın başından itibaren oyunu kontrol ettik. Çok iyi bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla dolaştırdık. Çok fazla sayı şansı bulduk. Onların yaptığı tüm şutlara el kaldırdık. Bugün takım olarak her şeye yanıt verdik. Şimdi finali bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
