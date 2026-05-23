 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Trabzon'da kupa zaferi coşkuyla kutlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Antalya'da oynanan final karşılaşmasını Trabzon'da kurulan dev ekranda takip eden bordo-mavili taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

calendar 23 Mayıs 2026 00:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzon'da kupa zaferi coşkuyla kutlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla Trabzon Meydan'ına dev ekran kuruldu.

Saatler öncesinden toplanan binlerce taraftar, ellerinde bayraklar ve atkılarla takımlarına destek verdi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde maçı izleyen taraftarlar, Trabzonspor'un attığı goller sonrası meşaleler yakıp, müzik eşliğinde uzun süre kutlama yaptı. Taraftarlar bayraklar eşliğinde şampiyonluğu kutlarken, araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar kornalar eşliğinde kutlamalara katıldı. Yediden yetmişe her yaştan taraftarın yer aldığı kutlamalarda bordo-mavili bayraklar meydanı süsledi.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve tarihindeki 10'uncu Türkiye Kupası zaferine ulaştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.