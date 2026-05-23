Altınordu'da tarihi devir için geri sayım!

2'nci Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın masaya oturduğu yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre verdiği öğrenildi.



A takımı kulübün misyonuna uygun bir şahıs ya da bir şirkete teslim etmeyi planlayan Seyit Mehmet Özkan'ın ay sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflediği ifade edildi. Kadrosunda 13 futbolcu kalan Altınordu'da teknik ekibin de sözleşmeleri sona erecek.



Başkan Özkan'ın altyapı takımları, futbol okulları ve tesisleri bünyesinde tutmaya devam edeceği, sadece A takımın yarışmacı haklarının devrinin söz konusu olduğu dile getirildi.



Seyit Özkan, geçtiğimiz yıllarda da A takımı devretmek istemiş ancak bir yatırımcı ile el sıkışamamıştı.



Öte yandan Altınordu'yla sözleşmesi sona eren isimlerden stoper Eren Tokat transferde 1461 Trabzon FK ile anlaştı.



