23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve adı Beşiktaş ile anılan, teknik direktörlük kariyerine Al Sadd'da devam eden İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin yeni adresini açıkladılar.

23 Mayıs 2026 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Teknik direktörlük kariyerine Al-Sadd'da devam eden ve bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Roberto Mancini, Katar ekibinden ayrılmaya yakın. 

Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli teknik direktör, ülkesine geri dönebilir.

Corriere della Sport'un genel yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, Radio Kiss Kiss'e verdiği demeçte Serie A ve İtalya Milli Takımı'nın teknik direktör gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 

MANCINI'NIN YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Napoli ve İtalya Milli Takımı için konuşan Zazzaroni, "Massimiliano Allegri, Napoli'ye mükemmel olurdu. Roberto Mancini'nin ise milli takıma gidişi yüzde 99.9 kesin. Conte'den sonra Napoli'nin durumu korkutucu. Kazanan profilde bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Sarri ise Atalanta'ya gidiyor." dedi.

KARİYERİ

Kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Mancini, İtalya Milli Takımı'nda 2018/23 yılları arasında görev yapmıştı. Mancini daha önce Suudi Arabistan Milli Takımı, Zenit, Inter, Manchester City, Lazio ve Fiorentina'da da çalışmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
