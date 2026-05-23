Beşiktaş'ta stoper harekatı: Diogo Leite

Teknik direktör arayışlarının yanı sıra futbolcu transferinde de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinde rotasını Almanya'ya çevirdi



Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Diogo Leite'yi radarına aldı.



Beşiktaş, Union Berlin'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 27 yaşındaki Portekizli savunmacı için İngiltere'den Everton ve İspanya'dan Real Sociedad takımlarıyla kıran kırana transfer yarışı yapıyor.



PERFORMANSI



1.90 boyundaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Berlin ekibinde boy gösterdiği 25 maçta, 1 asist katkısı sağladı.



