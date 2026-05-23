Beşiktaş için sürpriz iddia: Thomas Reis

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine, teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.



Fotomaç'ın haberine göre, Samsunspor'da tarih yazan ve şubat ayında takımdan ayrılan Thomas Reis'in Beşiktaş'ta çalışmayı çok istediği iddia edildi. Siyah- beyazlı yönetimin, Reis için girişimde bulunacağı ifade edildi.



REİS SİSTEMİ



Beşiktaş'ın gündemindeki adaylardan Thomas Reis, Samsunspor'daki başarısıyla iz bıraktı. 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kurduğu disiplinli sistemle transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibini, puan rekoruyla ligde 3. sıraya taşıdı ve Avrupa kupalarına götürdü.





Thomas Reis, teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Alman çalıştırıcı bu süreçte maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.



