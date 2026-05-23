23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray ve Milan'dan dev transfer kapışması!

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarındaki genç yıldız Can Uzun için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile resmi temas kurarken, transfer yarışına İtalyan devi Milan da dahil oldu.

23 Mayıs 2026 11:55
Haber: Sabah
Üst üste dördüncü toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni yabancı kuralına göre transfer planlaması yapılıyor.

Transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan Sarı kırmızılılar, son dönemde performansı ve potansiyeliyle dikkat çeken Can Uzun'u listesine ekledi.

Cimbom, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için kulübü Eintracht Frankfurt'la resmi temaslara başladı.

Alman kulübüyle ilk görüşmeler gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımımız'da da yer alan Can Uzun, hücum hattında forvet arkası, forvet ve sol açık olarak forma giyebiliyor.

Bu sezon Eintracht Frankfurt'la 28 maça çıkan Can, 10 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 gole direkt etki etti.

MILAN DA YAKINDAN İZLİYOR

Cimbom'un transfer gündeminde bulunan Can Uzun'u İtalya'dan Milan takımı da takip ediyor.

Serie A temsilcisinin 20 yaşındaki milli yıldız için Eintracht Frankfurt'la temasa geçeceği belirtildi.

GENİŞ KADROYA DAVET EDİLDİ

Can Uzun, 2026 Dünya Kupası için Türkiye Millî Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna davet edildi.  


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
