Galatasaray ve Milan'dan dev transfer kapışması!

Üst üste dördüncü toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni yabancı kuralına göre transfer planlaması yapılıyor.
Transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan Sarı kırmızılılar, son dönemde performansı ve potansiyeliyle dikkat çeken Can Uzun'u listesine ekledi.
Cimbom, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için kulübü Eintracht Frankfurt'la resmi temaslara başladı.
Alman kulübüyle ilk görüşmeler gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımımız'da da yer alan Can Uzun, hücum hattında forvet arkası, forvet ve sol açık olarak forma giyebiliyor.
Bu sezon Eintracht Frankfurt'la 28 maça çıkan Can, 10 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 gole direkt etki etti.
MILAN DA YAKINDAN İZLİYOR
Cimbom'un transfer gündeminde bulunan Can Uzun'u İtalya'dan Milan takımı da takip ediyor.
Serie A temsilcisinin 20 yaşındaki milli yıldız için Eintracht Frankfurt'la temasa geçeceği belirtildi.
GENİŞ KADROYA DAVET EDİLDİ
Can Uzun, 2026 Dünya Kupası için Türkiye Millî Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna davet edildi.
