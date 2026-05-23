 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan miili yıldız hamlesi! Bedavaya gelebilir

Galatasaray, savunma rotasyonuna yerli bir isimle takviye yapmak isterken gündemine gelen isim Roma'dan Zeki Çelik oldu.

calendar 23 Mayıs 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 12:37
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan miili yıldız hamlesi! Bedavaya gelebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Trendyol Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda Cimbom için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattında köklü bir değişime hazırlanan Galatasaray, sağ bek bölgesi için hedeflerini netleştirdi.

Wilfried Singo'yu birinci isim olarak düşünen Okan Buruk'un, AS Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i de kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Yönetimin, kiralık olarak kadroda bulunan Sacha Boey'nin bonservisini almama kararı aldığı belirtilirken, Roland Sallai için de gelecek tekliflere göre yolların ayrılması ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Singo'nun alternatifi olarak düşünülen 29 yaşındaki Zeki Çelik, hem sağ bek hem de stoperde görev yapabiliyor.

Sezonu AS Roma'da tamamlayan ve Avrupa'nın pek çok dev kulübünün radarına giren milli futbolcunun takımıyla sözleşmesi de sona erecek.

Yönetim, hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de savunmaya çok yönlü bir isim katmak için Zeki transferini bitirmek istiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.