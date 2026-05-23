 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, 10+4 yabancı kuralı ile ilgili konuştu.

calendar 23 Mayıs 2026 13:40
Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, TFF'nin resmen açıkladı 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı kuralı hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Fatih Terim, Türk futbolunun yararına olacak bir sistemin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur.

O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin.

Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız.

Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.