23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

İlkay Gündoğan'dan Pep Guardiola'ya veda paylaşımı!

İlkay Gündoğan, Manchester City'de görevden ayrılacağı açıklanan uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktör Pep Guardiola'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

23 Mayıs 2026 14:26
İlkay Gündoğan'dan Pep Guardiola'ya veda paylaşımı!
Galatasaray'ın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Manchester City'de görevden ayrılacağı açıklanan uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktör Pep Guardiola'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

İlkay Gündoğan yayınladığı mesajda, "Benim için o hiçbir zaman sadece bir teknik direktör olmadı. O bir akıl hocası, bir lider ve aynı zamanda bir arkadaştı.

Birlikte çalıştığımız ilk günden itibaren, futbolu farklı bir şekilde görmem için beni zorladı. Her detay önemliydi. Sahadaki her metrenin bir amacı vardı. Onun bu yoğunluğunun hepimizi zihinsel ve fiziksel olarak sınırlarımıza kadar zorladığı anlar oldu; ancak geriye dönüp baktığımda, mükemmelliğe olan bu takıntısının, onun takımlarını bu kadar olağanüstü yapan şeyin ta kendisi olduğunu görüyorum.

Birçok insanın dışarıdan göremediği şey ise Pep'in insani yönü. Futbolun ötesinde o; inanılmaz derecede mütevazı, düşünceli ve etrafındaki insanları gerçekten önemseyen biri. Yıllar boyunca onun bu yönünü çok yakından deneyimleyecek kadar şanslıydım. Beni sadece daha iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda daha iyi bir insan yaptı. Bir gün kariyerime dönüp baktığımda, Pep ile çalıştığım zamanlar her zaman yolculuğumun en belirleyici bölümlerinden biri olacak.

Pep'siz bir Man City bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Benim, ailem, bu futbol kulübü, bu topluluk ve tüm Manchester için yaptığın her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
