İlkay Gündoğan'dan Pep Guardiola'ya veda paylaşımı!

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Manchester City'de görevden ayrılacağı açıklanan uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktör Pep Guardiola'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
İlkay Gündoğan yayınladığı mesajda, "Benim için o hiçbir zaman sadece bir teknik direktör olmadı. O bir akıl hocası, bir lider ve aynı zamanda bir arkadaştı.
Birlikte çalıştığımız ilk günden itibaren, futbolu farklı bir şekilde görmem için beni zorladı. Her detay önemliydi. Sahadaki her metrenin bir amacı vardı. Onun bu yoğunluğunun hepimizi zihinsel ve fiziksel olarak sınırlarımıza kadar zorladığı anlar oldu; ancak geriye dönüp baktığımda, mükemmelliğe olan bu takıntısının, onun takımlarını bu kadar olağanüstü yapan şeyin ta kendisi olduğunu görüyorum.
Birçok insanın dışarıdan göremediği şey ise Pep'in insani yönü. Futbolun ötesinde o; inanılmaz derecede mütevazı, düşünceli ve etrafındaki insanları gerçekten önemseyen biri. Yıllar boyunca onun bu yönünü çok yakından deneyimleyecek kadar şanslıydım. Beni sadece daha iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda daha iyi bir insan yaptı. Bir gün kariyerime dönüp baktığımda, Pep ile çalıştığım zamanlar her zaman yolculuğumun en belirleyici bölümlerinden biri olacak.
Pep'siz bir Man City bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Benim, ailem, bu futbol kulübü, bu topluluk ve tüm Manchester için yaptığın her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
