Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray'dan iki isim listemizde'

Samsunspor Süper Lig'de sezonun tamamlanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Karadeniz ekibi, transfer listesine Galatasaray'dan 2 ismi ekledi.
'İKİ OYUNCU DA LİSTEMİZDE YER ALIYOR'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eski Açık'a Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'la ilgilendiklerini açıkladı.
Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"İki oyuncu da transfer listemizde yer alıyor. Ama henüz resmi görüşmelerde bulunmadık. Şu an erken ama iki oyuncu da listemizde."
YABANCI KURALI
Yabancı kuralına da değinen Yüksel Yıldırım şu sözleri dile getirdi:
"Yabancı kuralı noktasında 10+4 yerine keşke 12+4 olsa daha iyi olurdu. Dursun Özbek'in açıklamalarına katılıyorum, ben de aynı düşüncedeyim. Bence 12+4 olsa çok daha iyi olurdu. Maç kadrosunda toplam 14 oyuncu yine aynı kalabilir ama takımda 16 yabancı bizleri rahatlatır."
