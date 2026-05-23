23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Yüksel Yıldırım: "Galatasaray'dan iki isim listemizde"

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle transfer çalışmalarına başlayan Samsunspor, Galatasaray'dan iki ismin peşine düştü. Başkan Yüksel Yıldırım konu hakkında açıklamada bulundu.

calendar 23 Mayıs 2026 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 15:23
Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray'dan iki isim listemizde'
Samsunspor Süper Lig'de sezonun tamamlanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Karadeniz ekibi, transfer listesine Galatasaray'dan 2 ismi ekledi.

'İKİ OYUNCU DA LİSTEMİZDE YER ALIYOR'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eski Açık'a Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'la ilgilendiklerini açıkladı.

Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"İki oyuncu da transfer listemizde yer alıyor. Ama henüz resmi görüşmelerde bulunmadık. Şu an erken ama iki oyuncu da listemizde."

YABANCI KURALI

Yabancı kuralına da değinen Yüksel Yıldırım şu sözleri dile getirdi:

"Yabancı kuralı noktasında 10+4 yerine keşke 12+4 olsa daha iyi olurdu. Dursun Özbek'in açıklamalarına katılıyorum, ben de aynı düşüncedeyim. Bence 12+4 olsa çok daha iyi olurdu. Maç kadrosunda toplam 14 oyuncu yine aynı kalabilir ama takımda 16 yabancı bizleri rahatlatır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
