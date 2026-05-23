 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılılar'ın listesinde dikkat çeken isimler bulunurken, sürpriz bir aday daha ortaya çıktı.

calendar 23 Mayıs 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 15:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Alanyaspor'un genç hücumcusu İbrahim Kaya, Süper Lig'deki ilk sezonunu dikkat çeken bir performansla tamamladı. 6 gol ve 1 asistle takımına önemli katkılar sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, özellikle hızı ve bitiriciliğiyle öne çıktı. Bu performans, kısa sürede Trabzonspor'un radarına girmesini sağlarken, şimdi Galatasaray da transfer listesine aldı.

OKAN BURUK'UN PLANLARINA UYUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon boyunca kadro derinliğini artırmak ve yerli oyuncu kalitesini yükseltmek için yeni alternatifler arayışında. İbrahim Kaya'nın çok yönlü oyun yapısı ve genç yaşına rağmen olgun futbol anlayışı, Buruk'un planlarıyla örtüşüyor.

Alanyaspor'da forvet hattında sergilediği performansla dikkat çeken Kaya, hem kanat hem de santrfor pozisyonlarında görev alabiliyor. Galatasaray cephesi, oyuncuyu geniş rotasyonda değerlendirmeyi ve ilerleyen yıllarda takıma uzun vadeli katkı sağlamasını hedefliyor. Genç futbolcunun transferi, Süper Lig'de yerli yeteneklerin değerini artırma ve takımların kadro planlamasında esneklik sağlama stratejisine de uyuyor.

Kaya'nın transferi için kulüpler arasında ilk temasların başladığı ve yaz döneminde hareketli bir transfer dönemi yaşanmasının beklendiği öğrenildi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.