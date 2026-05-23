Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

Alanyaspor'un genç hücumcusu İbrahim Kaya, Süper Lig'deki ilk sezonunu dikkat çeken bir performansla tamamladı. 6 gol ve 1 asistle takımına önemli katkılar sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, özellikle hızı ve bitiriciliğiyle öne çıktı. Bu performans, kısa sürede Trabzonspor'un radarına girmesini sağlarken, şimdi Galatasaray da transfer listesine aldı.
OKAN BURUK'UN PLANLARINA UYUYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon boyunca kadro derinliğini artırmak ve yerli oyuncu kalitesini yükseltmek için yeni alternatifler arayışında. İbrahim Kaya'nın çok yönlü oyun yapısı ve genç yaşına rağmen olgun futbol anlayışı, Buruk'un planlarıyla örtüşüyor.
Alanyaspor'da forvet hattında sergilediği performansla dikkat çeken Kaya, hem kanat hem de santrfor pozisyonlarında görev alabiliyor. Galatasaray cephesi, oyuncuyu geniş rotasyonda değerlendirmeyi ve ilerleyen yıllarda takıma uzun vadeli katkı sağlamasını hedefliyor. Genç futbolcunun transferi, Süper Lig'de yerli yeteneklerin değerini artırma ve takımların kadro planlamasında esneklik sağlama stratejisine de uyuyor.
Kaya'nın transferi için kulüpler arasında ilk temasların başladığı ve yaz döneminde hareketli bir transfer dönemi yaşanmasının beklendiği öğrenildi.
