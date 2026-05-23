Balıkesirspor'da Besim Durmuş iddiası

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi seçimli olağan genel kurulunu 31 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde yapacak olan Balıkesirspor'da Mert Acar başkanlığa adaylığını koyarken, teknik direktörlük için Besim Durmuş'un adı geçiyor.



Başkan Volkan Altınöz'ün aday olmayacağını açıkladığı kırmızı-beyazlılarda göreve seçilirse iddialı bir kadro kurmak isteyen genç iş insanı Mert Acar'ın Besim Durmuş'la ön anlaşma yaptığı iddia edildi.



Son olarak Muğlaspor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Besim Durmuş, 2'nci Lig'de liderliğe kadar taşıdığı yeşil-beyazlılardan sezonun son bölümünde ayrılmıştı. Muğlaspor, play-off'tan 1'inci Lig hedefine ulaşmıştı.



