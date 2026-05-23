 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Altay'da gözler Murat Uluç'ta

Altay'da bahis soruşturması nedeniyle ceza alan kaptan Murat Uluç'un futbol kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, deneyimli oyuncunun geleceği yeni yönetimin kararına bağlı olacak. Kasım ayında cezası bitecek 45 yaşındaki oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı kongre sonrası netleşecek.

calendar 23 Mayıs 2026 16:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da gözler Murat Uluç'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu erken kapatan kaptan Murat Uluç'un yeni sezonda futbola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran 45 yaşındaki deneyimli santrfor, kasım ayında cezasını tamamlayacak. Tecrübeli oyuncunun kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. 

Siyah-beyazlı kulüpte transfer yasağı bulunması nedeniyle jübile yaptıktan 3 yıl sonra yeşil sahalara geri dönen Murat'ın durumu genel kurul süreci sonrası netlik kazanacak. Altay'da yapılacak kongrede göreve gelecek yeni yönetimin takımda kalmasını istemesi halinde usta krampon futbola devam edecek. Geçen sezon son haftalarda yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katılan Murat Uluç, Altay'da sportif direktörlük de yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.