23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda mesajı!

Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı.

calendar 23 Mayıs 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
 İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Salah için "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot ise yayımladığı mesajda, Salah'ın profesyonellik yönüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Daha ilk günden profesyonelliğinden etkilendim çünkü her sezonda olduğu gibi sezon öncesi hazırlık döneminde yapılan testlerin hepsinden geçmişti. Bir teknik direktörün en çok istediği şeylerden birisi de geri dönen bir futbolcunun formda olması ve hazır hissetmesidir."

Liverpool'un eski çalıştırıcısı Jürgen Klopp da 33 yaşındaki oyuncu için "Gol atma arzusu onu rotasyona sokmayı en zor hale getirdi. Muhammed Salah kafasında hangi maçta rotasyona uygun olduğunu, hangisinde olmadığını belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar Mısırlı futbolcuyla takım arkadaşlığı yapan Jordan Henderson, Salah'ın Liverpool'daki 9 yıllık kariyerinde sürekli üstüne katarak kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman izin günü olmadı. Yazın izinli olduğu zamanlarda bile sürekli çalışıyordu. Her zaman 'Gelecek sezon nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.