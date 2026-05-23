23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'a Rusya'dan 20'lik süper yetenek!

Galatasaray, yaz transfer döneminde rotasını Lokomotiv Moskova forması giyen genç yıldız Aleksey Batrakov'a çevirdi; sarı-kırmızılıların, Avrupa devlerinin de takip ettiği 21 yaşındaki orta saha için ailesiyle görüşüp transferi bitirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

23 Mayıs 2026 14:13
Trendyol Süper Lig'i şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılıların yaz transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Rusya'ya çevirdiği öğrenildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Cimbom'un, Lokomotif Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov için harekete geçtiği iddia edildi.

PSG DE TAKİPTE, AİLESİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray'ın, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de yakın takibinde olan oyuncu için ailesi ile görüşme kararı aldığı kaydedildi.

Cimbom'un ilk etapta genç yıldızın babasını ikna etmek amacıyla 4-5 milyon Euro seviyesinde bir imza/ikna parasını gözden çıkardığı öne sürüldü.

Rus basını, Lokomotiv altyapısından yetişen Batrakov'u bu sezon ligin en net "yıldız adayı" ve "sezonun oyuncusu" olarak gösteriyor.

Genç yaşına rağmen bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik inanılmaz bir skor katkısına ulaşan Batrakov, adeta Rusya'yı salladı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Rus orta sahanın kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında 2026 yazından itibaren geçerli olacak 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Lokomotiv Moskova yönetimi serbest kalma maddesi yüzünden büyük bir kriz yaşıyor.

Rus kulübünün, oyuncunun değerini aslında 35-40 milyon Euro olarak belirlediği ve kapıyı bu rakamdan açmak istediği belirtiliyor. 

 



 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
