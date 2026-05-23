Galatasaray'a Rusya'dan 20'lik süper yetenek!

Trendyol Süper Lig'i şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılıların yaz transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Rusya'ya çevirdiği öğrenildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Cimbom'un, Lokomotif Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov için harekete geçtiği iddia edildi.
PSG DE TAKİPTE, AİLESİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Galatasaray'ın, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de yakın takibinde olan oyuncu için ailesi ile görüşme kararı aldığı kaydedildi.
Cimbom'un ilk etapta genç yıldızın babasını ikna etmek amacıyla 4-5 milyon Euro seviyesinde bir imza/ikna parasını gözden çıkardığı öne sürüldü.
Rus basını, Lokomotiv altyapısından yetişen Batrakov'u bu sezon ligin en net "yıldız adayı" ve "sezonun oyuncusu" olarak gösteriyor.
Genç yaşına rağmen bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik inanılmaz bir skor katkısına ulaşan Batrakov, adeta Rusya'yı salladı.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Rus orta sahanın kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında 2026 yazından itibaren geçerli olacak 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
Lokomotiv Moskova yönetimi serbest kalma maddesi yüzünden büyük bir kriz yaşıyor.
Rus kulübünün, oyuncunun değerini aslında 35-40 milyon Euro olarak belirlediği ve kapıyı bu rakamdan açmak istediği belirtiliyor.
