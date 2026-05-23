23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'da can sıkan gelişme: Bernardo Silva

Manchester City ile yollarını ayıran ve Galatasaray'ın gündeminde olan Bernardo Silva için Atletico Madrid'in devreye girdiği belirtilmişti. Portekizli yıldızın transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimler üzerinde dururken, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ismi gündemdeki yerini koruyor.

Portekizli futbolcu için Avrupa devlerinin de devrede olduğu süreçte transfer yarışı giderek hareketleniyor.

Galatasaray'ın listesinin başına Bernardo Silva'yı yazdığı belirtiliyordu. Dış basında Portekizli yıldız için en güçlü tekliflerden birini sarı-kırmızılıların yaptığı ifade edilirken, Atletico Madrid'in de transfer yarışına dahil olduğu aktarılmıştı.

ATLETICO MADRID ÖNE GEÇTİ

Nicolo Schira'nın haberine göre Bernardo Silva transferinde Atletico Madrid bir adım öne geçti. İspanyol ekibinin yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

JUVE DE YARIŞTA

Juventus'un da hala yarışta olduğu ifade edilirken, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 52 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. 





 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
