Galatasaray'da can sıkan gelişme: Bernardo Silva

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimler üzerinde dururken, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ismi gündemdeki yerini koruyor.
Portekizli futbolcu için Avrupa devlerinin de devrede olduğu süreçte transfer yarışı giderek hareketleniyor.
Galatasaray'ın listesinin başına Bernardo Silva'yı yazdığı belirtiliyordu. Dış basında Portekizli yıldız için en güçlü tekliflerden birini sarı-kırmızılıların yaptığı ifade edilirken, Atletico Madrid'in de transfer yarışına dahil olduğu aktarılmıştı.
ATLETICO MADRID ÖNE GEÇTİ
Nicolo Schira'nın haberine göre Bernardo Silva transferinde Atletico Madrid bir adım öne geçti. İspanyol ekibinin yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
JUVE DE YARIŞTA
Juventus'un da hala yarışta olduğu ifade edilirken, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 52 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
