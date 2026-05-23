Hull City'ye Premier Lig'e çıkma maçı öncesi taşlı saldırı

İngiltere Championship play-off finalinde bugün Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek Hull City, kritik mücadele öncesinde tatsız bir olay yaşadı. Hull City'nin takım otobüsü, oyuncuları almaya giderken saldırıya uğradı.



Sky Sports'un aktardığı bilgiye göre, takım otobüsüne bazı kişiler tarafından taş ve şişe atıldı. Yaşanan olay sonrası otobüste hasar meydana gelirken, camlardan birinin kırıldığı belirtildi.



"TAŞLAR VE ŞİŞELER ATILDI"



Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.



Yaşanan saldırıya rağmen Hull City kafilesinin Wembley Stadyumu'na ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı ve takımın planlanan şekilde kısa yolculuğunu gerçekleştireceği aktarıldı.



