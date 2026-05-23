Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi!

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
Tecrübeli golcünün, tatil dönüşü kariyerine dair kararını netleştirmesi bekleniyor.
SÜRE İSTEDİ
Yapılan görüşmelerin ardından sözleşme sürecine dair ayrıntılar da ortaya çıktı. Menajeri Pino'nun, Başkan Dursun Özbek ile gerçekleştirilen toplantının ardından Arjantinli yıldızı bilgilendirdiği ve Icardi'nin karar vermek adına zaman talep ettiği ifade edildi.
Şu sıralar Japonya'da tatilde bulunan 33 yaşındaki futbolcunun, kendisine önerilen ve yarıya düşürülen maaşı yeterli bulmadığı öğrenildi. Ayrıca yıldız oyuncunun, daha fazla forma şansı elde edebileceği bir projeye sıcak baktığı aktarıldı.
GALATASARAY YANIT BEKLİYOR
Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin, transfer planlamasını şekillendirebilmek adına Icardi'den kısa süre içinde net bir yanıt beklediği kaydedildi. Kulübün transfer stratejisinin, deneyimli oyuncunun vereceği karara göre şekilleneceği belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 4 sezonda üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
