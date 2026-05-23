 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi!

Mauro Icardi, maaş indirimi ve daha fazla süre alabileceği projeleri değerlendirdiği için Galatasaray ile geleceği hakkında karar vermek adına süre istedi.

calendar 23 Mayıs 2026 14:40
Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Tecrübeli golcünün, tatil dönüşü kariyerine dair kararını netleştirmesi bekleniyor.

SÜRE İSTEDİ

Yapılan görüşmelerin ardından sözleşme sürecine dair ayrıntılar da ortaya çıktı. Menajeri Pino'nun, Başkan Dursun Özbek ile gerçekleştirilen toplantının ardından Arjantinli yıldızı bilgilendirdiği ve Icardi'nin karar vermek adına zaman talep ettiği ifade edildi.

Şu sıralar Japonya'da tatilde bulunan 33 yaşındaki futbolcunun, kendisine önerilen ve yarıya düşürülen maaşı yeterli bulmadığı öğrenildi. Ayrıca yıldız oyuncunun, daha fazla forma şansı elde edebileceği bir projeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY YANIT BEKLİYOR

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin, transfer planlamasını şekillendirebilmek adına Icardi'den kısa süre içinde net bir yanıt beklediği kaydedildi. Kulübün transfer stratejisinin, deneyimli oyuncunun vereceği karara göre şekilleneceği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 4 sezonda üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. 





 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.