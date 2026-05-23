23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür'den altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı.

calendar 23 Mayıs 2026 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 15:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür'den altın madalya
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkekler kumite 75 kiloda altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Ömer Faruk Yürür, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden organizasyonda Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0'la geçerek adını zirveye yazdıran Ömer Faruk Yürür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kariyerinin büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı.

Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden milli sporcu, "Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti. Avrupa Şampiyonası ile ilgili o kadar çok rüya görüyordum ki her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum. Zaten Fransız rakibimi tanıyordum. İyi bir şekilde analiz ettik, gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu." ifadelerini kullandı.

Yürür, 24 Mayıs Pazar günü çıkacakları takım finali için de büyük heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

- Başkan Taşdemir: "Bugün görevini yerine getirdi"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ömer Faruk Yürür'ü altın madalya için kutlayan ilk isim olurken, "Burada uzun yıllar süren bir sebat, emek var. Bugün görevini yerine getirdi. Kalan finallerimiz için de itici bir güç olacak. Buradan daha fazla altın madalyayla döneceğiz." diye konuştu. 

Erkekler kumite +84 kilo finalinde kaybeden Uğur Aktaş'ın sakatlığına rağmen altın madalya maçına çıktığını aktaran Taşdemir, "Bacağında yırtık var. Gerçekten pozitif bir sporcu. Burada elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz Uğur, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuz. Olimpiyatlar sonrası bir takım ailevi sorunlarla boğuştu. O sıkıntıları atlatıp, kendi içinden bir canavar çıkardı. Gerçekten bugün yaptığı iş, Avrupa ikinciliği çok önemli. Tabii ki ondan daha büyük başarılar bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
