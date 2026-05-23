23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe'den talep 25 milyon euro: Kim Min Jae

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transferde de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, eski yıldızı Kim Min-Jae için devreye girdiği ve Bayern Münih'in Güney Koreli savunmacının satışına sıcak baktığı öne sürüldü.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçti. 

Sarı-lacivertlilerde yapılacak kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Öte yandan gelecek sezon yeni yönetimle beraber şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Her iki aday da birçok dünya yıldızını gündemine alırken, Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. 

Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.

BAYERN MUNIH SATIŞA SICAK

Haberde Alman devinin bu yaz yolları ayırmak istediği futbolcular içerisinde yer alan Min-Jae'nin satışına sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 

Öte yandan 2 yıl sözleşmesi kalan Koreli savunmacı için 25 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu da aktarıldı.

İTAYANLAR DA PEŞİNDE 

Haberde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, İtalyan ekiplerinin da talip olduğu iddia edildi.. 

Ayrıca, Bayern Münih'ten net olarak bonuslarla berabere yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında indirime gitmesi gerektiği de belritildi.

PERFORMANSI

29 yaşındaki Kim Min-Jae 2023 yılında Napoli'den 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek savunmacının, 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
