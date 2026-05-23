Fenerbahçe'den talep 25 milyon euro: Kim Min Jae

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçti.



Sarı-lacivertlilerde yapılacak kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.



Öte yandan gelecek sezon yeni yönetimle beraber şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Her iki aday da birçok dünya yıldızını gündemine alırken, Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.



Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.



BAYERN MUNIH SATIŞA SICAK



Haberde Alman devinin bu yaz yolları ayırmak istediği futbolcular içerisinde yer alan Min-Jae'nin satışına sıcak baktığı belirtildi.



BONSERVİS BEKLENTİSİ



Öte yandan 2 yıl sözleşmesi kalan Koreli savunmacı için 25 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu da aktarıldı.



İTAYANLAR DA PEŞİNDE



Haberde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, İtalyan ekiplerinin da talip olduğu iddia edildi..



Ayrıca, Bayern Münih'ten net olarak bonuslarla berabere yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında indirime gitmesi gerektiği de belritildi.



PERFORMANSI



29 yaşındaki Kim Min-Jae 2023 yılında Napoli'den 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek savunmacının, 25 milyon Euro değeri bulunuyor.



