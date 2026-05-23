Galatasaray'dan La Liga'ya transfer çıkarması!

Transfer çalışmalarına hız veren şampiyon Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi.
Yeni sezonda üç kulvarda başarı isteyen ve Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veren sarı-kırmızılılar güçlü bir orta saha rotasyonu istiyor.
Bu doğrultuda iki önemli isim öne çıkıyor. İspanya La Liga'da Real Madrid'de oynayan 23 yaşındaki Eduardo Camavinga ve Villarreal'den 27 yaşındaki Pape Gueye listede ilk sıralarda yer alıyor. Cimbom'un transfer çalışmalarında bu iki isimden birini kadroya katmak istediği kaydedildi.
ÖNCELİK CAMAVINGA'DA
Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Fransız futbolcu Camavinga, Aslan'ın ilk hedefi olacak. Hem orta saha hem de sol bekte görev yapan 24 yaşındaki yıldızın İspanyol deviyle kontratı Haziran 2029'da bitecek. Cimbom'un başarılı futbolcu için tüm şartlarını zorlayacağı aktarıldı.
50 milyon euro piyasa değeri olan Camavinga için kiralama teklifi sunulacak. Sarı-kırmızılılarda alternatif olarak listede Villarreal'den Pape Gueye bulunuyor. 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ara transferde de gündeme gelmişti.
BORUSSIA DORTMUND DA DEVREDE
Eduardo Camavinga'yı Galatasaray kadar Almanya'dan Borussia Dortmund da takip ediyor. Alman kulübünün kısa sürede Fransız yıldız için temaslar kuracağı aktarıldı.
TOTTENHAM DİĞER ADAY
İngiltere'den Tottenham'ın ise Premier Lig'de bu hafta belli olacak ligde kalma durumuna göre Camavinga'yı listesine alacağı dile getirildi.
GUEYE DÜNYA KUPASI'NDA
Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Pape Gueye, ülkesinin 2026 FIA Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Villarreal'de başarılı bir dönem geçiren Gueye'nin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki futbolcu için en ciddi opsiyonun Galatasaray olduğu belirtildi.
