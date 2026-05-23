 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan La Liga'ya transfer çıkarması!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon Avrupa'da başarı kovalayacak olan Galatasaray, yönünü orta saha transferine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Villarreal'den Pape Gueye'yi listesinin üst sıralarına yazdı.

calendar 23 Mayıs 2026 11:12
Haber: Sabah
Galatasaray'dan La Liga'ya transfer çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Transfer çalışmalarına hız veren şampiyon Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi.

Yeni sezonda üç kulvarda başarı isteyen ve Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veren sarı-kırmızılılar güçlü bir orta saha rotasyonu istiyor.

Bu doğrultuda iki önemli isim öne çıkıyor. İspanya La Liga'da Real Madrid'de oynayan 23 yaşındaki Eduardo Camavinga ve Villarreal'den 27 yaşındaki Pape Gueye listede ilk sıralarda yer alıyor. Cimbom'un transfer çalışmalarında bu iki isimden birini kadroya katmak istediği kaydedildi.

ÖNCELİK CAMAVINGA'DA

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Fransız futbolcu Camavinga, Aslan'ın ilk hedefi olacak. Hem orta saha hem de sol bekte görev yapan 24 yaşındaki yıldızın İspanyol deviyle kontratı Haziran 2029'da bitecek. Cimbom'un başarılı futbolcu için tüm şartlarını zorlayacağı aktarıldı.

50 milyon euro piyasa değeri olan Camavinga için kiralama teklifi sunulacak. Sarı-kırmızılılarda alternatif olarak listede Villarreal'den Pape Gueye bulunuyor. 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ara transferde de gündeme gelmişti.

BORUSSIA DORTMUND DA DEVREDE

Eduardo Camavinga'yı Galatasaray kadar Almanya'dan Borussia Dortmund da takip ediyor. Alman kulübünün kısa sürede Fransız yıldız için temaslar kuracağı aktarıldı.

TOTTENHAM DİĞER ADAY

İngiltere'den Tottenham'ın ise Premier Lig'de bu hafta belli olacak ligde kalma durumuna göre Camavinga'yı listesine alacağı dile getirildi.

GUEYE DÜNYA KUPASI'NDA

Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Pape Gueye, ülkesinin 2026 FIA Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Villarreal'de başarılı bir dönem geçiren Gueye'nin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki futbolcu için en ciddi opsiyonun Galatasaray olduğu belirtildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.