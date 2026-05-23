23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hakan Safi'den teknik direktör ve transfer yanıtı!

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör görüşmelerinin sürdüğünü açıklarken seçim öncesi hem yeni hocayı hem de yıldız transferleri duyurabileceklerini söyledi.

calendar 23 Mayıs 2026 12:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 12:35
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, seçim öncesi dünya yıldızlarını açıklamaya hazır olduklarını söyledi. Safi, "Cezaysa da ceza, hazırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim süreci devam ederken başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör ve transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Safi, Süper Lig'i bilen bir ismin önemine vurgu yaptı.

Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Teknik direktör için görüşmelerimiz devam ediyor! Türkiye Ligi'ni bilen hoca ile Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanabilir! Burayı bilen hoca önemli, fikstür önemli. Hepsini dikkatli şekilde takip ediyoruz. Seçimden önce teknik direktörü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA YILDIZLARINI GETİRECEĞİM"

Transfer konusunda da iddialı konuşan Safi, seçim öncesi yapılabilecek yıldız transferleriyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. 

Safi, "Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi-manevi her şeyi yapmaya hazırız." sözlerini kullandı.

"HAYALİMDEKİ YÖNETİM BURADA"

Öte yandan başkan adayı Safi, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Safi, "Benim hayalimdeki yönetim burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Tanışma toplantımıza hoş geldiniz. Gerek bugün bu masada oturanlarla gerekse gölgede kalarak canla başla çalışanlarla bizler için çok kıymetli Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Şanlı Fenerbahçe'yi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için 'Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden.' dedik. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteğiyle şevkim arttı, bana güç verdiler." ifadelerini kullandı. 

"FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜNÜ UNUTTU"

Yöneticilik teklif ettiği isimlerden büyük teveccüh gördüğünü dile getiren Safi, şöyle devam etti:

"Eylül ayında verdiğim karar sonrasında birbirinden değerli Fenerbahçelilerle dertlerimizi paylaştım. Yöneticilik teklif ettiğim her isimden büyük teveccüh gördüm. Fenerbahçe konusunda arkadaşlarım benle aynı dertleri yaşıyoruz. Camia hafızasına hitap eden değerli isimleri yanımda görmek beni mutlu ediyor. Gücümüze güç katan bu genç arkadaşları yanımızda görmek gurur kaynağı. Fenerbahçe maalesef büyüklüğünü unuttu. İçerdeki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı. Ben bu camianın hizmetkarıyım. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'ye üstünlük taslamayacağız. Bizler 'Fenerbahçe'nin kendisiyiz.' hiç demeyeceğiz. Camianın bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. Ben takım oyununa inanan bir arkadaşınızım. Yönetimi oluştururken 12 kişilik ekiple oturduk, istişare ettik. Alanında uzman, camianın kültürünü bilen, enerjisi yüksek, güçlü ve kararlı bir yönetim oluşturduk. Bugün karşınızda Fenerbahçe'nin çok yakından tanıdığı isimler var."

"FENERBAHÇE'NİN SORUNLARINI İYİ BİLİYORUZ"

Yönetimindeki genç isimlerin Fenerbahçe'nin geleceğine yön vereceğini aktaran Safi, "Fenerbahçe siyasetine yeni adım atan genç arkadaşlarımız da taze fikirleri ve enerjisiyle bizleri daha iyi noktalara taşıyacaklar. Yönetimde yer alan birçok isim ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek. Kalben inanıyorum önümüzdeki yıllarda bu yönetim birçok başkan adayı çıkaracak. Karma bir yönetim kurulu oluşturmaya özen gösterdik. Finansal olarak güçlü, bağlantıları kuvvetli isimleri bir araya getirdik. Bizler Fenerbahçe yönetimine talip isimler olarak camianın sorunlarını iyi biliyoruz. Kalbi sarı-lacivertle çarpan herkese yakın olacağız. Yönetimle camia arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracağız, hiç kibirli olmayacağız. Fenerbahçe sahibi, ben Fenerbahçeliyim diyenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve gelmeleri durumunda tüm güçleriyle çalışacaklarını anlatan Hakan Safi, "Futbol AŞ için belirlediğimiz isimlerden birkaçı aramızda. Zorlandığımız tek nokta 10'larca isim arasından seçim yapmak oldu. Bugün yönetim listelerinde yer alamayan isimlerin de bizlere destek olacağını çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin canlı hafızasından faydalanmak istiyorum. Camianın tecrübeli isimlerini bir araya getirip her ay toplantılar yapacağım. Fenerbahçe için kayıtsız şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum da yok, cesaretim var. Ancak bu bir takım oyunu. Yönetimi belirlerken Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Mevki bir amaç değil listedeki arkadaşlar için. Ben Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için yöneticilik beklemedim. Arkadaşlarım da makam teklif edilmesini beklemedi." diye konuştu.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!"

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler 7 haziranda sonuç ne olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Esas yenilgi mücadeleden vazgeçtiğin andır. Bizler her zaman yerden kalkmasını, mücadele etmesini bildik. Hayatımızı buna göre şekillendirdik. Biz kriz anından uzak duranlardan olmayacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin kendisidir. Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim. Ben inandım sizler de inanın. Projelerimiz hazır. Konuştuğumuz her Fenerbahçelinin derdini dinliyorum. Ben yakın teması seven biriyim. Herkesle konuşuyor, dinliyor, gözlem yapıyorum. Göz göze, kalp kalbe temas, insanlara dokunmak bizim mottomuz bu. Beklentilerin farkındayım, saha içini çözeceğiz. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız. Tribündeki dağınıklığın farkındayız. Stat ve tesis konusunda adımlar atacağız. Fenerbahçe'mizi hep beraber 2050 senesine hazırlayacağız. Kulübümüzün entelektüel sermayesine sahip çıkacağız ve eğitim alanındaki sorunları gidereceğiz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatmak için yola çıkacağız. İnşallah hep beraber Fenerbahçe'mizi bu sene şampiyon yapacağız."

Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
