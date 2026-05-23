23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Acun Ilıcalı: "Mucize için son bir adımımız kaldı"

Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasına bir adım kaldığını vurgulayarak, "Çok gururluyuz, bir mucizeyi gerçekleştirmek için önümüzde son bir adım var" dedi.

calendar 23 Mayıs 2026 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, çok heyecanlı ve gururlu olduklarını, Premier Lig'e bir adım uzakta bulunduklarını söyledi.

Ilıcalı, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda, Premier Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Hull City-Middlesbrough play-off final maçı öncesi Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." diye konuştu.

Ilıcalı, "casusluk" skandalının takımı nasıl etkilediği ve final öncesi son durumlarıyla ilgili soruya, "Oyuncular üzerinde psikolojik bir etkisi oldu diyemem. Ama teknik olarak etkisi oldu tabii ki. 8 gün Southampton çalıştılar, hazırlandılar. Planlar yapıldı. 3-4 gün kala başka bir karar çıktı. Zaten çarşamba günü tatildi, perşembe günü tek idman yaptılar. Cuma da ter idmanı. Baktığın zaman bir taktik idmanıyla rakibe hazırlandılar. Dezavantaj var mı var, sorun var mı var, ama biz bunların üstesinden gelmek için buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

"BEN TAKIMIN İYİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Çok başarılı transferler yaptıklarını kaydeden Ilıcalı, "Takıma çok güveniyorum. Sezon başında bizi 21-22. sırada görüyorlardı. Ben takımın iyi olduğunu biliyordum. Taraftarımız da buna inanıyordu. Hocamız bu malzemeden ortaya güzel bir yemek çıkarınca tadından yenmez oldu. Yarı final, ikinci maç çok güzel geçti. Finaldeyiz, bundan sonrası kısmet." ifadelerini kullandı.

Medya sektöründe çok mutlu olduğu projelere imza attığını aktaran Ilıcalı, "Sürekli başarı aynı şeyi yaşamaya döndü. Şu anda Acun Firarda'yı çekiyor gibiyim. Futbol sektörüne girip, bir kulübü en aşağıdan alıp, Hull City o zamanlar 1. Lig'den yeni çıkmıştı. Ben ocakta almıştım takımı, takım sondan ikinciydi. O zaman Şota Arveladze hocamızı getirdik. Takımı önce kümede tuttuk, sonra hocalarımız değişti biz de gelişmeye devam ettik. Geçen sene biraz talihsiz geçti ama onun dışında 7. olduk. Şimdi de play-off'a geldik, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZELLİKLE SON 1 AY ÇOK ZOR GEÇTİ"  

Finali kazanmaları halinde ilk hedefleriyle ilgili soru üzerine Ilıcalı, "Eğlenmek. Çok güzel eğlenmek. Çocuklar çok yoruldu. Onlara elimden geldiğince jest yapacağım. Biz de artık psikolojik olarak yıprandık, özellikle son 1 ay çok zor geçti. Son 1 hafta hayal kırıklığına uğradığımız bir karar çıktı sonunda. Bu yıl, 150 gün buradaydım. İlk işimiz önce eğlenmek, sonra kısa dinlenmek, eğer kazanırsak ona göre planlar yapacağız." diye konuştu.

Ilıcalı, Hull City taraftarının sezon boyunca takıma büyük destek verdiğini belirterek, "Bize 35 bin bilet vermişlerdi, 34 bin bilet satıldı. Hull buraya uzak bir kent, Londra pahalı bir şehir. 34 bin taraftarımızın buraya gelmesi benim için çok değerli. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Bütün kent umudunu sana bağlamış, onun sorumluluğu senin üzerinde. Onlarla hayali beraber kurmak, beraber yaşamak, beraber Wembley'de olmak. İlk günden beri sevgiden başka bir şey görmedim, sevgi de beni motive etti." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
