Okan Buruk'un takımda istemediği isim!

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2026-27 sezonunun takım planlamasına derhal start verdi.
Transfer edilecek futbolcuların yanı sıra takıma veda edecek isimler üzerinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor.
OKAN BURUK, NELSSON'U SİLDİ
TFF'nin 10+4 kararı sonrası kadrodaki isimler üzerinde çalışmalara başlayan Okan Buruk, bonservisi sarı-kırmızılılarda olan bir isimle devam etmeyi düşünmüyor. Başarılı teknik adamın sildiği o isim Victor Nelsson. Danimarkalı stoper de Okan Buruk'la çalışmayı istemiyor.
GALATASARAY FESİH YOLUNA GİDEBİLİR
Kiralandığı Hellas Verona'da iyi bir sezon geçirmeyen Victor Nelsson'un takımı küme düştü. Tecrübeli savunmacıyı satmayı planlayan Galatasaray, oyuncuyla karşılıklı fesih yoluna da gidebilir.
JELERT DE DÖNÜYOR
Kiralık sözleşmesi biten Elias Jelert de Galatasaray'a dönecek. 2003 doğumlu olan sağ bek ise kalması halinde +4 kontenjanında kendisine yer bulabilecek.
