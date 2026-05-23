Merve İzbilir ve Buse Ünal'ın milli forma gururu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Merve İzbilir ve Buse Ünal, ay-yıldızlı formayı giymenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.



Brezilya'da 3-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. etabına katılacak millilerde Nilüfer Belediyespor'un liberosu Merve İzbilir ile pasörü Buse Ünal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Çok heyecanlı olduğunu paylaşan Merve İzbilir, "Milli formayla benim ilk sezonum olacak. Kulüp sezonumda Nilüfer Belediyespor'da oynadım. Bireysel ve takım olarak güzel bir sezon geçirdik. Onlara maksimum katkıyı vermeye çalıştım. Bunu milli davet ile taçlandırdığımı düşünüyorum. Benim için gurur verici." diye konuştu.



Çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan 28 yaşındaki voleybolcu, "Milli formayı giyen oyuncularımızı gururla izliyordum. Onların bir parçası olmak benim için tabii ki çok değerli. Burada çok iyi bir antrenör, çok iyi bir ekip var. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Burada olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.



Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası sürecinde hedeflere ilişkin bir soruya tecrübeli oyuncu, "Biz yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Umuyorum ki en güzel yerde bitireceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.



Yoğun tempoya ilişkin de konuşan Merve, "Normalde benim 3-4 ay tatilim oluyordu. Bu sezon takımımla play-off oynayınca bir ay daha uzadı. Bu aralıkta 10 günlük bir tatilim oldu. Hızlı hızlı buraya geldik. Aralarda küçük tatillerimiz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



BUSE ÜNAL: "MİLLİ TAKIMIMIZIN HEDEFİ HER ZAMAN KÜRSÜ"



Ay-yıldızlı voleybolcu Buse Ünal da milli formayı giymenin gurur verici olduğunu belirterek, hedefi her zaman "kürsü"de yer almak olarak açıkladı.



A Milli Takım'da yer aldığı için çok mutlu olduğunun altını çizen Buse, "Tüm takım, özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını da alırız. Milli takım formasını giymek hepimiz için gurur verici. Çok iyi hissediyoruz." şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediyespor'da güzel bir sezon geçirdiğini vurgulayan 28 yaşındaki pasör, "Hem bireysel hem de takım olarak iyi geçti. Umarım önümüzdeki sezon da aynı şekilde devam ederiz." dedi.



Ay-yıldızlı formayla hedeflere ilişkin de Buse Ünal, şunları kaydetti:



"Milli takımımızın hedefi her zaman kürsüdür. Bunun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da alacağımıza inanıyorum."



TURNUVA PROGRAMI



Milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da AeQuilibrim Kupası'nda mücadele ediyor.



Turnuvada milliler, ilk olarak karşılaştığı Polonya'yı 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9) mağlup etti.



Türkiye, İtalya'nın Cenova şehrinde düzenlenen organizasyonda ev sahibi İtalya ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.



Turnuvanın maç programı şu şekilde:



23 MAYIS CUMARTESİ:



TSİ 22.00 İtalya-Türkiye



24 MAYIS PAZAR:



TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan



