23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hull City'ye Premier Lig'e çıkma maçı öncesi taşlı saldırı

Hull City, Premier Lig'e yükselme mücadelesi kapsamında Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, kritik karşılaşma öncesinde tatsız bir olay yaşandı.

23 Mayıs 2026 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 16:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Championship play-off finalinde bugün Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek Hull City, kritik mücadele öncesinde tatsız bir olay yaşadı. Hull City'nin takım otobüsü, oyuncuları almaya giderken saldırıya uğradı. 

Sky Sports'un aktardığı bilgiye göre, takım otobüsüne bazı kişiler tarafından taş ve şişe atıldı. Yaşanan olay sonrası otobüste hasar meydana gelirken, camlardan birinin kırıldığı belirtildi.

"TAŞLAR VE ŞİŞELER ATILDI"

Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya rağmen Hull City kafilesinin Wembley Stadyumu'na ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı ve takımın planlanan şekilde kısa yolculuğunu gerçekleştireceği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
