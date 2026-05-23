23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olacak!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki şampiyonluk maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

23 Mayıs 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olacak!
Basketbol EuroLeague Final Four organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Büyük bir taraftar desteğine sahip Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'u 79-61 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid ise sezonun sürpriz takımlarından Valencia Basket'e 105-90 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

- Olympiakos, 13 yıllık özleme son vermeye çalışacak 

Yunanistan ekibi, EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak. 

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi. 

REAL MADRID'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK

İspanya temsilcisi, EuroLeague'de 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. 

EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.

Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.

Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, EuroLeague'de son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. EUROLEAGUE FİNALİ OLACAK

Olympiakos ile Real Madrid, EuroLeague finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
