Basketbol EuroLeague Final Four organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Büyük bir taraftar desteğine sahip Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'u 79-61 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid ise sezonun sürpriz takımlarından Valencia Basket'e 105-90 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
- Olympiakos, 13 yıllık özleme son vermeye çalışacak
Yunanistan ekibi, EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak.
Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.
Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.
REAL MADRID'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK
İspanya temsilcisi, EuroLeague'de 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.
EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.
Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.
Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, EuroLeague'de son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.
İKİ TAKIM ARASINDA 5. EUROLEAGUE FİNALİ OLACAK
Olympiakos ile Real Madrid, EuroLeague finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.
İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.
1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.
EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olacak!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki şampiyonluk maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Basketbol EuroLeague Final Four organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu
-
9
Yüksel Yıldırım: "Galatasaray'dan iki isim listemizde"
-
8
Hakan Safi'den teknik direktör ve transfer yanıtı!
-
7
Dünya Kupası'na günler kala Milli Takım'a Kenan Yıldız şoku
-
6
Galatasaray'dan La Liga'ya transfer çıkarması!
-
5
Okan Buruk'un takımda istemediği isim!
-
4
Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi
-
3
CANLI: Hull City - Middlesbrough
-
2
Galatasaray'dan miili yıldız hamlesi! Bedavaya gelebilir
-
1
Süper Kupa eşleşmeleri; derbi var!
- 19:05 Kocaelispor'da Jovanovic'in parası son gün ödendi!
- 19:02 Mahmut Uslu: "Yabancı ve Türk, 2-3 teknik direktör"
- 18:59 Kocaelispor'da tek aday Recep Durul
- 18:50 EuroLeague'de skandal: Fenerbahçe'den özür dilediler!
- 18:43 Samsunspor için Samuel Ballet iddiası!
- 18:39 Bursaspor'a Süper Lig'den golcü: Nuno Da Costa
- 18:35 Elitim veda etti: Bursaspor için geliyor
- 18:18 Galatasaray'dan Khephren Thuram hamlesi!
- 18:06 A Milli Takım'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu!
- 17:57 Süper Lig'e son bilet, Konya'da sahibini bulacak
- 17:36 Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi
- 17:32 Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
- 17:25 EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olacak!
- 17:25 Avrupa liglerinde şampiyonluğa hasret kulüpler
- 17:23 Hakan Safi'nin Maldini ile basın toplantısı ertelendi!
- 17:11 Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ile nikah tazeledi
- 16:50 Oulai'den olay yaratan paylaşım!
- 16:43 CANLI: Hull City - Middlesbrough
- 16:38 İzmir'e yıldızlarda futbolda çifte şampiyonluk
- 16:34 Bigaspor hasrete son verdi, Torbalıspor yıkıldı
- 16:32 Balıkesirspor'da Besim Durmuş iddiası
- 16:30 Manisa FK'nın U19'da hedefi Avrupa
- 16:24 Fethiyespor'da ilk transfer Eren Erdoğan
- 16:22 Altay'da gözler Murat Uluç'ta
- 15:56 Galatasaray'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!
- 15:28 Hull City'ye Premier Lig'e çıkma maçı öncesi taşlı saldırı
- 15:21 Acun Ilıcalı: "Mucize için son bir adımımız kaldı"
- 15:19 Yüksel Yıldırım: "Galatasaray'dan iki isim listemizde"
- 15:17 Manchester United'da Bruno Fernandes'e büyük onur
- 15:13 Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür'den altın madalya
- 14:59 Galatasaray'da can sıkan gelişme: Bernardo Silva
- 14:49 Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu
- 14:40 Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi!
- 14:33 Okan Buruk'un takımda istemediği isim!
- 14:26 İlkay Gündoğan'dan Pep Guardiola'ya veda paylaşımı!
- 14:15 Atletico Madrid'den Sörloth kararı! İşte istenen rakam
- 14:13 Galatasaray'a Rusya'dan 20'lik süper yetenek!
- 14:08 Avrupa şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya
- 14:05 Milli triatlet Sinem Servera'dan altın madalya
- 14:03 Merve İzbilir ve Buse Ünal'ın milli forma gururu!
- 13:55 Altınordu'da tarihi devir için geri sayım!
- 13:53 Süper Lig'de kaleler 24 kez şaştı
- 13:46 Trabzonspor'da Onuachu, sezona damga vurdu
- 13:40 Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!
- 13:37 Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!
- 13:23 Aziz Yıldırım: "Transfer laflarına inanmayın!"
- 13:18 1. Lig play-off final maçının hakemi belli oldu
- 13:06 Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda mesajı!
- 12:42 Fenerbahçe'den EuroLeague'e sert tepki: "Kabul edilemez"
- 12:28 Galatasaray'dan miili yıldız hamlesi! Bedavaya gelebilir
- 12:25 Hakan Safi'den teknik direktör ve transfer yanıtı!
- 11:59 Fenerbahçe'den talep 25 milyon euro: Kim Min Jae
- 11:55 Galatasaray ve Milan'dan dev transfer kapışması!
- 11:47 Dünya Kupası'na günler kala Milli Takım'a Kenan Yıldız şoku
- 11:12 Galatasaray'dan La Liga'ya transfer çıkarması!
- 10:54 Oklahoma City Thunder, seride avantajı kaptı
- 10:41 Beşiktaş için sürpriz iddia: Thomas Reis
- 10:14 Beşiktaş'ta transferde yeni yol haritası!
- 09:57 Beşiktaş'ta stoper harekatı: Diogo Leite
- 09:22 Galatasaray frene bastı! İşte 6 maddelik yeni yol haritası!
CANLI: Hull City - Middlesbrough
Hull City'ye Premier Lig'e çıkma maçı öncesi taşlı saldırı
Acun Ilıcalı: "Mucize için son bir adımımız kaldı"
Manchester United'da Bruno Fernandes'e büyük onur
Atletico Madrid'den Sörloth kararı! İşte istenen rakam
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda mesajı!
Real Madrid'den resmi ayrılık açıklaması!
İtalya'da Kenan Yıldız'a büyük onur!
Nico Paz için Inter yalanlaması!
Patrick Vieira'dan Real Madrid itirafı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30