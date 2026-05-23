Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi

Sandık Kırmızı liste Beyaz liste Geçersiz Toplam 1 155 - 17 172 2 166 - 30 196 3 151 1 25 177 4 156 1 16 173 5 148 2 15 165 6 141 - 27 168 7 91 - 17 108 8 120 1 37 158 9 139 - 23 162 10 153 - 38 191 11 169 1 35 205 12 184 1 20 205 Toplam 1773 7 300 2080

Dönem Başkan 1905-18, 1925 Ali Sami Yen 1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş 1925 Ali Haydar Şekip 1926 Ahmet Robenson 1927 Adnan İbrahim Pirioğlu 1928-29 Necmettin Sadak 1929-30 Abidin Daver 1930-31, 1933 Ahmet Kara 1931-32 Tahir Kevkep 1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal 1933 Fethi İsfendiyaroğlu 1934-36 Ethem Menemencioğlu 1936-37 Saim Gogen 1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu 1939 Nizan Nuri 1939 Adnan Akıska 1940-42 Tevfik Ali Çınar 1942-43 Osman Dardağan 1944-46 Muslihittin Peykoğlu 1946-50, 1965-68 Suphi Batur 1953, 1962-64 Ulvi Yenal 1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu 1957-59 Sadık Giz 1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt 1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin 1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras 1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar 1990-92, 1992-96 Alp Yalman 1996-2001 Faruk Süren 2001-02 Mehmet Cansun 2002-08 Özhan Canaydın 2008-11 Adnan Polat 2011-14 Ünal Aysal 2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 2018-21 Mustafa Cengiz 2021-22 Burak Elmas 2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-? Dursun Özbek

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2079 kişi oy kullandı.

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda katılım 1800'ü geçti.

11:06: Dursun Özbek: "Bu seçim Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılar yaşayacak."







