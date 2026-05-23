Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
"27. ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
"Arkadaşlarımızla amacımız, geçmişte yaptığımız işlerin üzerine çıkmak. Önümüzdeki 2 sene çok güzel çalışmalar için hazırlandık. İnşallah gerçekleştireceğiz."
"Taraftarlarımız şampiyonluğun tadını, keyfini çıkartsınlar. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok keyifli bir dönem geçirdik. İnşallah bu sene de sportif faaliyetlerde başarıyı daha yukarı çekmeye çalışacağız. 27. şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Onun için hazırlıklarımızı yapıyoruz."
"YAŞASIN GALATASARAY"
Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası şu açıklamaları yaptı:
"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
"Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum.
Divan heyetine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum."
"Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"
"İLK İCRAATİMİZ ANITKABİR'E GİTMEK OLACAK"
"Bir seçim gününü daha geride bıraktık. 2026-2028 seçimleri yapıldı. Her seçim olduğu gibi bugün de güzel bir atmosfer vardı. Hava da müsaade etti, güzeldi. Üyelerimiz birbirlerini gördüler. Sonuçta Galatasaray'a hizmet edecek yeni yönetim kurulu ve diğer kurulları için seçim sonuçlandı. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Şimdi tek aday olması, yeni seçilen yönetime şöyle bir zorunluluk getiriyor; genel kurul üyelerimiz, Galatasaraylılar, 4 yıllık icraatimizden memnunlar fakat daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. Arkadaşlarımla beraber bunun için hazırlandık. 2026 - 2028 döneminde daha önceki performansımızın üstüne çıkmamız mesajını aldık. Arkadaşlarımızla beraber Galatasaray'ı daha yukarı çekmek için çalışacağız, hazırız.
Katılım bence güzeldi. Bayram arifesindeyiz, insanlar tatile gitmektense iradelerini belirtmek üzere gelip oy kullandılar, teşekkür ediyorum hepsine. Bayram olmasa belki biraz daha yüksek olabilirdi katılım. Bence son derece güzel bir katılım. Seçimler Galatasaray'da hep bayram havasındadır. Bundan sonra top yönetim kurullarında. Aldığımız oyu hak etmek için çalışmalarımızı yukarı çekmeliyiz.
Mazbatadan sonra ilk icraatimiz Anıtkabir'e gitmek olacak. Mazbatadan sonra Ali Sami Yen Bey'in kabrini ziyaret ediyoruz, ilk toplantı olarak geleneksel olarak mektepte olacağız. Sonra da Anıtkabir'e gideceğiz."
"GALATASARAY'A BORCUMU ÖDÜYORUM"
"Ben Galatasaray'a borcumu ödüyorum. Demek ki borcum çok ki bu kadar dönemdir hizmet ediyoruz. Benim derdim Galatasaray'a hizmettir."
SANDIKLARA GÖRE OYLAR
Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.
Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.
Lisede kurulan 12 sandığın sonucu şöyle:
ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ
Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın
ÖZBEK, EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;
15:05: Oy sayma işlemine geçildi.
15:00: Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı. Genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.
Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2079 kişi oy kullandı.
14:00: Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda katılım 1800'ü geçti.
13:10: Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi.
12.45 itibarıyla 1141 kulüp üyesi, oy kullanma işlemini gerçekleştirerek imzasını attı.
11:07: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, aynı sandıkta oyunu kullandı.
11:01: Dursun Özbek: "Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni ekibimizle beraber Galatasaray'a daha güzel işler yapmak için çalışacağız."
10:30: Dursun Özbek: "Genel kurulun bize verdiği mesaj şu: Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım."
"SEÇİM GÜNLERİ, G.SARAY'IN BAYRAM GÜNLERİDİR"
10:28: Dursun Özbek: "Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu."
DURSUN ÖZBEK TEK ADAY
10:10: Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.
Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.
10:06: Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.
10:00: Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.
|Sandık
|Kırmızı liste
|Beyaz liste
|Geçersiz
|Toplam
|1
|155
|-
|17
|172
|2
|166
|-
|30
|196
|3
|151
|1
|25
|177
|4
|156
|1
|16
|173
|5
|148
|2
|15
|165
|6
|141
|-
|27
|168
|7
|91
|-
|17
|108
|8
|120
|1
|37
|158
|9
|139
|-
|23
|162
|10
|153
|-
|38
|191
|11
|169
|1
|35
|205
|12
|184
|1
|20
|205
|Toplam
|1773
|7
|300
|2080
|Dönem
|Başkan
|1905-18, 1925
|Ali Sami Yen
|1919-22, 1934
|Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
|1922-24, 1950-52
|Yusuf Ziya Öniş
|1925
|Ali Haydar Şekip
|1926
|Ahmet Robenson
|1927
|Adnan İbrahim Pirioğlu
|1928-29
|Necmettin Sadak
|1929-30
|Abidin Daver
|1930-31, 1933
|Ahmet Kara
|1931-32
|Tahir Kevkep
|1932-33, 1933-34
|Ali Haydar Barşal
|1933
|Fethi İsfendiyaroğlu
|1934-36
|Ethem Menemencioğlu
|1936-37
|Saim Gogen
|1937-39, 1944
|Sedat Ziya Kantoğlu
|1939
|Nizan Nuri
|1939
|Adnan Akıska
|1940-42
|Tevfik Ali Çınar
|1942-43
|Osman Dardağan
|1944-46
|Muslihittin Peykoğlu
|1946-50, 1965-68
|Suphi Batur
|1953, 1962-64
|Ulvi Yenal
|1954-56, 1960-62
|Refik Selimoğlu
|1957-59
|Sadık Giz
|1969-73, 1975-79
|Selahattin Beyazıt
|1973-75
|Prof. Dr. Mustafa Pekin
|1979-84, 1984-86
|Prof. Dr. Ali Uras
|1986-88, 1988-90
|Dr. Ali Tanrıyar
|1990-92, 1992-96
|Alp Yalman
|1996-2001
|Faruk Süren
|2001-02
|Mehmet Cansun
|2002-08
|Özhan Canaydın
|2008-11
|Adnan Polat
|2011-14
|Ünal Aysal
|2014-15
|Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
|2018-21
|Mustafa Cengiz
|2021-22
|Burak Elmas
|2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-?
|Dursun Özbek
