23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Süper Lig'e son bilet, Konya'da sahibini bulacak

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçını kazanan ekip, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen 79. takım olacak.

23 Mayıs 2026 17:57
Haber: AA
Süper Lig'e son bilet, Konya'da sahibini bulacak
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli olacak.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, yarınki play-off finalini kazanacak takım da adını yazdıracak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

- 79. Süper Lig ekibi yolda

Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından yarınki finali kazanacak ekip de ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.

Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdürmesine rağmen doğrudan Süper Lig'e yükselemeyen Esenler Erokspor, ligi 3. bitirerek adını doğrudan play-off finaline yazdırdı. Lig bittikten sonra teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi takımı Güray Gündoğdu'ya emanet etti. Ligde 2. sezonunu geçiren Esenler Erokspor ilk kez play-off'ta yer alıyor.

- Çorum FK

Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı.

Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı. Ligde 3. sezonunu geçiren Çorum FK, 2023-2024'te ilk play-off mücadelesinde yarı finale kadar yükselmişti.

- Liglerde 7. randevu

İki ekip, profesyonel liglerde daha önce 2. Lig'de 2, 1. Lig'de de 4 kez karşılaştı.

Her iki ekibin de ikişer galibiyetinin bulunduğu bu maçlarda diğer 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

- Konya 4. kez ev sahibi

Play-off finalinin 4. kez oynanacağı Konya'da daha önce 1994-1995'te Eskişehirspor, 2000-2001'de Malatyaspor ve 2015-2016'da Alanyaspor Süper Lig vizesi aldı.

Daha önce Ankara 8, İstanbul 6, Antalya 4, Eskişehir ve İzmir ikişer, Adana, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Sakarya ise birer defa play-off finaline ev sahipliği yaptı.

- En çok gülen Kasımpaşa

Play-off sisteminin 31. defa uygulandığı 1. Lig'de daha önce 23 ekip Süper Lig'e yükseldi.

Kasımpaşa'nın 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği play-off'ta Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
