23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan Khephren Thuram hamlesi!

Galatasaray'ın, Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Khephren Thuram için harekete geçtiği öne sürüldü.

23 Mayıs 2026 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu alan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

İtalya basınında çıkan iddiaya göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Fransız orta saha için Juventus ile temas kurduğu ve İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği iddia edildi.

35-40 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Haberde, Galatasaray'ın Thuram için bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Juventus'un mali dengeleri korumak adına bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği, Thuram'ın da bu isimlerden biri olduğu belirtildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE

2024 yazında OGC Nice'den Juventus'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun performansıyla değerini önemli ölçüde artırdığı aktarılırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

OKAN BURUK'UN TALEBİ

Öte yandan haberde, Galatasaray'ın orta sahadaki olası ayrılıklar nedeniyle transfer çalışmalarına hız verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un merkez orta sahaya kaliteli bir takviye istediği kaydedildi. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
